Как не заметить бегущую гориллу в комнате: ученые объясняют феномен "невнимательной слепоты" (видео)

Исследователи предупреждают, что обнаружение неожиданного может не входить в набор наших навыков, и тому есть объяснение.

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Более 20 лет был разработан классический "тест на невидимую гориллу". Десятилетиями считалось, что, когда люди сосредоточены на чем-то важном, например, вождении автомобиля, они не способны обнаружить что-то, что неожиданно попадает в наше поле зрения. Даже если оно ясно видно и движется, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые из Нью-Йоркского университета (NYU) воссоздали этот классический тест, чтобы понять наши возможности. По словам ведущего автора исследования, клинического доцента Паскаля Валлиша, их с коллегами исследование ставит под сомнение универсальность этой точки зрения. Теперь исследователи полагают, что люди вполне способны замечать неожиданные объекты, которые быстро движутся. Однако результаты исследования действительно подтверждают, что мы действительно хуже замечаем объекты, когда они движутся медленно.

В ходе исследования ученые отобрали более 1 500 реципиентов, которым показали кадры, где шесть человек бросают между собой два баскетбольных мяча. Участников исследования попросила посчитать, сколько раз игроки в белом передают мяч. Однако это вовсе не было основной задачей испытания. На самом деле ученые стремились узнать, заметили ли реципиенты неожиданную гориллу, бегущую через толпу.

Отметим, что феномен невнимательной слепоты относится к неспособности замечать неожиданные объекты во время сосредоточения на конкретной задаче. В значительной степени это воспринимается как "когнитивный дефицит", считавшиеся ранее причиной, по которой люди на месте преступления не могли быть его свидетелями.

Тест на гориллу

В новом исследовании ученые из Нью-Йоркского университета хотели больше узнать о природе этого феномена с помощью различных экспериментов, в том числе и модернизированную версию теста на гориллу, который впервые был проведен в 1999 году.

В ходе экспериментов ученые проверили, как на результаты влияет скорость движения гориллы — условие, которое ранее не проверялось. Кроме того, около 3 000 других реципиентов были подвергнуты другому тесту, основанному на тех же принципах. Второй тест включал подсчет того, сколько случайных точек переместилось по центральной линии, в то время как неожиданный движущийся объект также прошел по экрану с разной скоростью.

Оба теста показали, что в большинстве случаев участники заметили гориллу или неожиданно движущийся объект. По словам профессора Валлиша, способность замечать неожиданные быстро движущиеся объекты, по-видимому, относится к нашим первобытным инстинктам. Исследователи полагают, что этот навык помогает нам заметить новую потенциальную угрозу и отреагировать на нее, повысив свои шансы на выживание.

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