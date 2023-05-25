Як не помітити горилу, що біжить у кімнаті: вчені пояснюють феномен "неуважної сліпоти" (відео)

Дослідники попереджають, що виявлення несподіваного може не входити в набір наших навичок, і тому є пояснення.

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Понад 20 років тому було розроблено класичний "тест на невидиму горилу". Десятиліттями вважалося, що коли люди зосереджені на чомусь важливому, наприклад, керуванні автомобілем, вони не здатні виявити щось, що несподівано потрапляє у їхнє поле зору. Навіть якщо його ясно видно і рухається, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені з Нью-Йоркського університету відтворили цей класичний тест, щоб зрозуміти наші можливості. За словами провідного автора дослідження, клінічного доцента Паскаля Валліша, їх із колегами дослідження ставить під сумнів універсальність цієї точки зору. Тепер дослідники вважають, що люди здатні помічати несподівані об'єкти, які швидко рухаються. Проте результати дослідження також підтверджують, що ми справді гірше помічаємо об'єкти, коли вони рухаються повільно.

Під час дослідження вчені відібрали понад 1 500 реципієнтів, яким показали кадри, де шестеро людей кидають між собою два баскетбольні м'ячі. Учасників дослідження попросили порахувати, скільки разів гравці у білому передають м'яч. Однак це зовсім не було основним завданням випробування. Насправді вчені прагнули дізнатися, чи реципієнти помітили несподівану горилу, що біжить через натовп.

Зазначимо, що феномен неуважної сліпоти належить до нездатності помічати несподівані об'єкти під час зосередження на конкретній задачі. Значною мірою це сприймається як "когнітивний дефіцит", який, як вважалися раніше причиною, через яку люди на місці злочину не могли бути його свідками.

Тест на горилу

У новому дослідженні вчені з Нью-Йоркського університету хотіли більше дізнатися про природу цього феномена за допомогою різних експериментів, зокрема модернізовану версію тесту на горилу, який вперше був проведений у 1999 році.

Під час експериментів вчені перевірили, як на результати впливає швидкість руху горили — умова, яка раніше не перевірялася. Крім того, близько 3000 інших реципієнтів були піддані іншому тесту, заснованому на тих же принципах. Другий тест включав підрахунок того, скільки випадкових точок перемістилося по центральній лінії, в той час, як несподіваний об'єкт, що рухається, також пройшов по екрану з різною швидкістю.

Обидва тести показали, що в більшості випадків учасники помітили горилу або об'єкт, що несподівано рухається. За словами професора Валліша, здатність помічати несподівані об'єкти, що швидко рухаються, мабуть, відноситься до наших первісних інстинктів. Дослідники вважають, що ця навичка допомагає нам помітити нову потенційну загрозу та відреагувати на неї, підвищивши свої шанси на виживання.

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