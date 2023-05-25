Прогнозы погоды и предсказание штормов от пиявок: уникальное изобретение 19 века (фото)

В 19 веке Джордж Мерривезер решил проверить, могут ли пиявки предсказывать погоду. Для этого он разработал специальный прибор с хитрой конструкцией и продемонстрировал его широкой публике.

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Уникальное изобретение 1850 года "Предвестник бури" — детище Джорджа Мерривезера, известного врача и изобретателя родом из Уитби, Англия. Мерривезер, почетный куратор музея Литературно-философского общества Витби, черпал вдохновение в интригующей строке стихотворения Эдварда Дженнера "Признаки дождя". Стихотворение, захватившее его воображение, звучало так: "Потревоженная пиявка снова поднялась на вершину своей тюрьмы". Эти слова разожгли его любопытство, и Мерривезер взялся за концептуализацию своего изобретения, пишет IFLScience.

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Первоначально названный "Атмосферный электромагнитный телеграф, управляемый животным инстинктом", "Предвестник бури" прошел несколько итераций, прежде чем остановился на своем окончательном дизайне. Устройство имело круговую конструкцию, напоминавшую карусель и содержавшую двенадцать стеклянных бутылок, в каждой из которых сидела группа пиявок. На бутылках лежала крепкая конструкция из китового уса.

Устройство имело круговую конструкцию, напоминавшую карусель с привидениями и содержавшую двенадцать стеклянных бутылок, в каждой из которых сидела группа пиявок Фото: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

В основе этого своеобразного устройства находился колокол, окруженный двенадцатью молоточками, готовыми ударить в него. Спусковой механизм гениально разработан так, чтобы срабатывать, когда пиявка вырывала китовый ус из горлышка бутылки. По замыслу Мерривезера, пиявки, чувствительные к низкому атмосферному давлению, часто предвещающему непогоду, инстинктивно поднимаются в своих контейнерах, имитируя действия, описанные в стихотворении Дженнера. Извилистое поднятие пиявок неизбежно приводило бы в действие молоточки, так предвещая "пророчество" надвигающейся бури.

Но имело ли произведение Мерривезера практическую эффективность? Может быть, да. Прибор обнаружил приближение разрушительного шторма за два дня до того, как он вызвал хаос на земле. Пророческое предупреждение, тщательно переданное в письме президенту философского общества Уитби, опередило катастрофу на удивительные пятьдесят один с половиной час. Достижение привлекло значительное внимание, и выяснилось, что доктор Мерривезер намеревался поручить изготовление этих замечательных инструментов искусным ремесленникам из Уитби.

Руководствуясь желанием продемонстрировать свое изобретение на престижной Великой выставке 1851 года, Мерривезер задумал дизайн, вдохновленный эстетикой индийского храма в Хрустальном дворце, где проходила выставка. К сожалению, оригинальная модель, представленная на выставке, потерялась с течением времени, и, несмотря на многочисленные итерации дизайна, прибор так и не получил широкого признания или принятия.

Несомненно, идея содержать группу пиявок-предвестников погоды в своем доме может не понравиться тем, кто не желает иметь дело с кровососущими паразитами. Однако это изобретение, излучающее неоспоримую привлекательность. Возможно, стоит жалеть, что Мерривезер не вдохновился еще одним стихом из памятного стихотворения Дженнера: "Лягушка потеряла свой желтый жилет, и в грязный костюм одета". Теперь есть проект, который может увлечь воображение каждого.

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