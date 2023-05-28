Смертельный секрет океана: обнаружены плотоядные бактерии, процветающие на пластике и водорослях

Ученые открыли агрессивный, плотоядный и приспособившийся к пластику новый вид бактерий на морском дне, что вызвало тревогу среди научного сообщества по поводу серьезного вреда этих микроорганизмов для человека.

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Открытые воды Карибского моря хранят удивительный секрет — "плотоядные" бактерии, процветающие не только в цветущих водорослях, но и на пластиковом мусоре. Эти бактерии, известные как Vibrio, обычно обитают в прибрежных районах, питаясь морской флорой и фауной. Попадание в организм морепродуктов или морской воды, зараженной этими патогенами, может вызвать смертельно опасные заболевания, такие как холера. Один из видов Vibrio, Vibrio vulnificus, способен инфицировать открытые раны, что приводит к серьезному повреждению тканей, опасному для жизни состоянию, пишет Science Alert.

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Обнаружение нескольких видов Vibrio, некоторые из которых являются новыми для науки, вызывает тревогу. Это указывает на непредвиденный переносчик болезни, о котором эксперты даже не задумывались. Команда из Атлантического университета Флориды (АУФ) изучила образцы океанического пластика, собранные в Карибском море и Саргассовом море в 2012 и 2013 годах. Они также изучили образцы саргассума (вид бурых морских водорослей), личинок угря и морской воды.

В образцах пластика и водорослей было обнаружено присутствие различных видов Vibrio, некоторые из которых являются совершенно новыми. Подробный генетический анализ намекнул на их "значительный патогенный потенциал". В лабораторных экспериментах эти бактерии открытого океана продемонстрировали пугающую способность прикрепляться и колонизировать образцы пластика.

Трейси Минсер, морской биолог из АУФ, говорит: "Наши лабораторные эксперименты показали, что эти виды Vibrio очень агрессивны. Они могут обнаружить и приклеиться к пластику за считанные минуты". Исследование также показало, что эти бактерии используют механизмы прикрепления, схожие с патогенными микроорганизмами, чтобы прилипнуть к пластику.

Предыдущие исследования показали, что патогенные бактерии Vibrio являются одними из первых поселенцев на плавающем морском пластике. Тем не менее, Минсер и ее команда в АУФ стали первыми, кто составил последовательность геномов этих бактерий непосредственно из реальных образцов.

Их результаты свидетельствуют о том, что бактерии Vibrio могут эволюционировать для жизни в открытом океане таким образом, что это может поставить под угрозу здоровье животных и человека. Существует вероятность того, что некоторые из этих патогенов вырабатывают токсичные секреции, способные пробить кишечную оболочку животного, что приводит к таким состояниям, как синдром негерметичного кишечника.

Минсер поясняет: "Предположим, рыба съедает кусок пластика, загрязненный этим вибрионом, что приводит к негерметичности кишечника и диарее. В этом случае, в результате выделения отработанных питательных веществ, таких как азот и фосфат, может стимулироваться рост саргассума и поражать другие морские организмы". Широкое использование удобрений спровоцировало распространение водорослей саргассум в Карибском бассейне, задушив огромные пляжные просторы. Некоторые эксперты считают, что решением проблемы может стать переработка этих излишков в продукты питания или биотопливо.

Однако до тех пор, пока не будут полностью изучены связанные с этим риски, исследователи предостерегают от сбора крупнейшего в мире морских водорослей.

Смешение плавающих водорослей и пластикового мусора в океане может привести к обмену микроорганизмами с потенциально опасными последствиями для человеческого здоровья, когда они в конечном итоге будут выброшены на берег. Исследователи подчеркивают, что до тех пор, пока риски не будут полностью изучены, людям следует избегать прикосновения к водорослям саргассум.

Минсер добавляет: "На данный момент инфекционный потенциал этих микробов еще не полностью оценен. Мы стремимся к тому, чтобы общественность знала о рисках, связанных с этими бактериями".

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