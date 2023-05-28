Смертельний секрет океану: виявлено м'ясоїдні бактерії, що процвітають на пластику і водоростях

Учені відкрили агресивний, м'ясоїдний новий вид бактерій, який пристосувався до пластику, на морському дні, що спричинило тривогу серед наукової спільноти з приводу серйозної шкоди цих мікроорганізмів для людини.

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Відкриті води Карибського моря зберігають дивовижний секрет — "м'ясоїдні" бактерії, що процвітають не тільки в квітучих водоростях, а й на пластиковому смітті. Ці бактерії, відомі як Vibrio, зазвичай мешкають у прибережних районах, харчуючись морською флорою і фауною. Попадання в організм морепродуктів або морської води, зараженої цими патогенами, може викликати смертельно небезпечні захворювання, такі як холера. Один із видів Vibrio, Vibrio vulnificus, здатний інфікувати відкриті рани, що призводить до серйозного пошкодження тканин, небезпечного для життя стану, пише Science Alert.

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Виявлення кількох видів Vibrio, деякі з яких є новими для науки, викликає тривогу. Це вказує на непередбачуваний переносник хвороби, про який експерти навіть не замислювалися. Команда з Атлантичного університету Флориди (АУФ) вивчила зразки океанічного пластику, зібрані в Карибському морі та Саргасовому морі в 2012 і 2013 роках. Вони також вивчили зразки саргассума (вид бурих морських водоростей), личинок вугра і морської води.

У зразках пластику і водоростей було виявлено присутність різних видів Vibrio, деякі з яких є абсолютно новими. Докладний генетичний аналіз натякнув на їхній "значний патогенний потенціал". У лабораторних експериментах ці бактерії відкритого океану продемонстрували страхітливу здатність прикріплятися і колонізувати зразки пластику.

Трейсі Мінсер, морський біолог з АУФ, каже: "Наші лабораторні експерименти показали, що ці види Vibrio дуже агресивні. Вони можуть виявити та приклеїтися до пластику за лічені хвилини". Дослідження також показало, що ці бактерії використовують механізми прикріплення, схожі на патогенні мікроорганізми, щоб прилипнути до пластику.

Попередні дослідження показали, що патогенні бактерії Vibrio є одними з перших поселенців на плаваючому морському пластику. Проте, Мінсер та її команда в АУФ стали першими, хто склав послідовність геномів цих бактерій безпосередньо з реальних зразків.

Їхні результати свідчать про те, що бактерії Vibrio можуть еволюціонувати для життя у відкритому океані таким чином, що це може поставити під загрозу здоров'я тварин і людини. Існує ймовірність того, що деякі з цих патогенів виробляють токсичні секреції, здатні пробити кишкову оболонку тварини, що призводить до таких станів, як синдром негерметичного кишківника.

Мінсер пояснює: "Припустимо, риба з'їдає шматок пластику, забруднений цим вібріоном, що призводить до негерметичності кишківника і діареї. У цьому випадку, внаслідок виділення відпрацьованих поживних речовин, таких як азот і фосфат, може стимулюватися ріст саргассума і вражати інші морські організми". Широке використання добрив спровокувало поширення водоростей саргассум у Карибському басейні, задушивши величезні пляжні простори. Деякі експерти вважають, що розв'язанням проблеми може стати перероблення цих надлишків на продукти харчування або біопаливо.

Однак доти, доки не будуть повністю вивчені пов'язані з цим ризики, дослідники застерігають від збору найбільшого у світі морських водоростей.

Змішання плаваючих водоростей і пластикового сміття в океані може призвести до обміну мікроорганізмами з потенційно небезпечними наслідками для людського здоров'я, коли їх у кінцевому підсумку буде викинуто на берег. Дослідники наголошують, що доти, доки ризики не будуть повністю вивчені, людям слід уникати дотику до водоростей саргассум.

Мінсер додає: "Наразі інфекційний потенціал цих мікробів ще не повністю оцінений. Ми прагнемо до того, щоб громадськість знала про ризики, пов'язані з цими бактеріями".

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