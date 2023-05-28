Одержимые руки и ходячие мертвецы: ученые назвали пять чрезвычайно редких психических заболеваний

В то время как многие из нас знакомы с основными психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство, некоторые расстройства настолько редки, что многие психиатры могут никогда не столкнуться с ними.

Related video

Благодаря стараниям ученых всего мира, все открытия и исследования, совершаемые на протяжении столетий, позволили нам окунуться в мир пяти самых необычных и наименее распространенных синдромов в психиатрической литературе, пишет Science Alert.

Синдром Фреголи — названный в честь Леопольдо Фреголи, итальянского актера, известного своими быстрыми переодеваниями на сцене. Синдром Фреголи приводит к тому, что пациенты убеждены, что несколько человек на самом деле являются одним и тем же человеком, просто изменившим свой внешний вид. Они могут воспринимать этого переодетого человека как угрозу или угнетателя. Как правило, синдром Фреголи сосуществует с другими психическими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство, но он также может возникнуть в результате черепно-мозговых травм или применения лекарства от болезни Паркинсона – леводопы. Несмотря на редкость этого заболевания (к 2018 году в мире было зарегистрировано менее 50 случаев), более поздние исследования (2020 год) предполагают, что частота его возникновения среди постинсультных пациентов составляет 1,1 процента. Антипсихотические препараты могут облегчить симптомы, хотя полного излечения не существует.

Синдром Котарда — известный также как "синдром ходячего трупа", синдром Котара проявляется у пациентов в иррациональной вере в то, что они мертвы, не существуют или у них отсутствуют части тела. Своим названием он обязан Жюлю Котару, французскому неврологу XIX века, который впервые описал это состояние. Шизофрения, депрессия и биполярное расстройство повышают риск развития синдрома Котара, но некоторые лекарства, например, противовирусный препарат ацикловир, также связаны с этим заболеванием. Лечение обычно включает в себя сочетание антидепрессантов, антипсихотиков, стабилизаторов настроения и электросудорожной терапии.

Синдром чужой руки – выделяется в особом царстве неврологических расстройств. Люди, страдающие этим заболеванием, воспринимают свою руку как независимую, действующую по собственной воле, что заставляет их чувствовать себя отделенными от нее. Американский нейрофизиолог Джозеф Боген дал название этому синдрому, который впервые был признан в 1908 году, но четко определен только в начале 1970-х годов. Обычно он связан с нарушениями сенсорной обработки и диссоциацией от действий "чужой" руки, которые иногда приписываются внешним духовным или внеземным влияниям. Синдром может возникнуть в результате деменции, инсульта, прионной болезни, опухолей, судорог и некоторых видов операций на мозге при тяжелой форме эпилепсии. Несмотря на отсутствие лечения, эффективное устранение симптомов возможно путем поддержания "чужой руки" в занятом состоянии, а также с помощью таких методов лечения, как инъекции ботулотоксина и терапия зеркальными ящиками. С примером подобной терапии можно ознакомиться в видео ниже:

Зеркальная терапия и нейропластика после инсульта

Синдром Экбома — названный в честь шведского невролога Карла Экбома, вызывает тактильные галлюцинации, при которых люди верят, что их мучают паразиты, часто ощущаемые как насекомые, ползающие под кожей. Общее число людей с этим синдромом остается неизвестным, хотя одна крупная клиника США сообщает о примерно 20 новых случаях в год. Большинство пациентов – женщины старше 40 лет. Он связан с такими состояниями, как параноидальная шизофрения, органическое заболевание мозга и невроз, а также может наблюдаться у лиц, страдающих алкогольной абстиненцией, злоупотреблением кокаином, инсультами, слабоумием и поражениями таламуса мозга.

Синдром Алисы в стране чудес — также называемый синдромом Тодда, искажает сенсорное восприятие человека. Люди, страдающие от этого синдрома, могут воспринимать предметы меньшими или большими, чем они есть на самом деле, или видеть людей выше или ниже, чем они есть на самом деле. Эти искажения часто вызывают чувство паранойи. Это расстройство наиболее распространено среди детей и тех, кто страдает от мигрени. Поскольку синдром может вызывать страх и панику, отдых и расслабление являются залогом успешного лечения. Несмотря на свою загадочную природу, около половины всех страдающих этим расстройством находят облегчение от своих симптомов.

Несмотря на редкость и сложность этих синдромов, медицинская наука продолжает раскрывать и лучше понимать их. Каждый изученный случай и каждый пролеченный пациент делает нас на шаг ближе к созданию эффективных методов лечения. В условиях таких необычных и сложных расстройств поиск методов лечения является свидетельством человеческой стойкости и самоотверженности медицинских работников. В конце тоннеля всегда есть надежда, даже если речь идет о самых редких в мире заболеваниях. Помните, что главное — это знания, и каждый день мы узнаем все больше и больше.

Ранее Фокус писал о возможном спасении при панической атаке. И это совсем не бумажный пакет.