Обошли даже людей. Ученые считают, что сумчатые намного более развиты, чем другие млекопитающие

Новое исследование ставит под сомнение утверждение о том, что сумчатые "более примитивны", чем млекопитающие. На самом деле, напротив — они изменились больше.

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Долгое время люди относились к сумчатым как к "низшим млекопитающим", представляющим собой промежуточную стадию между плацентарными млекопитающими и яйцекладками. Однако теперь исследователи полагают, что мы на самом деле сильно недооценивали этих животных, пишет Science Alert.

Новое исследование ставит под сомнение идею о том, что сумчатые на самом деле "более примитивны", чем млекопитающие. По словам соавтора исследования биолога-эволюциониста Анджали Госвами из Музея естественной истории в Великобритании, на самом деле эти животные изменились больше, чем другие млекопитающие, с тех пор, как они в последний раз имели общего предка. Теперь исследователи пришли к выводу, что сумчатые более развиты в сравнении с предковой формой.

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Авторы исследования отмечают, что это ложное представление возникло из-за того, что сумчатые, в том числе кенгуру, рожают детенышей еще на ранних стадиях развития. Такое развитие событий заставляет их детенышей большую часть своего развития находиться в мешочках матерей. Теперь исследователи полагают, что это порядком сложнее, чем то, что делают однопроходные, откладывающие яйца, например, утконосы. Впрочем, исследователи отмечают, что это все еще проще, чем развитие плацентарных млекопитающих.

Иллюстрация новорожденного валлаби, подползающего к сумке своей матери Фото: Getty Images

Известно, что плацентарные млекопитающие, такие как люди, киты, ежи и другие, рождаются более развитыми после гораздо более продолжительных периодов беременности. По словам Госвами, как представители этой группы, люди часто предвзято относятся к другим, полагая, что эволюция направлена именно на нас. Однако действительность такова, что она работает совсем иначе.

Ученые отмечают, что эволюция часто воспринимают как переход от простого к более сложному, тогда как виды с более древними чертами считаются более простыми или примитивными. Однако генетика доказывает, что сложность может многократно приобретаться и теряться в ходе всего эволюционного пути. Более того, ученые отмечают, что более существенные эволюционные изменения вовсе не всегда приводят к большему разнообразию, поскольку в нашей группе плацентарных гораздо больше отличий, чем у сумчатых.

В ходе исследования ученые использовали образцы разных стадий развития более двух десятков ныне живущих видов. Изучив образцы биолог-эволюционист Музея естественной истории Хизер Уайт с коллегами составили временную шкалу изменений, которые лучше всего объясняют то, что существует по сей день.

Очень подробный набор 3D микро-КТ выявил гораздо больше изменений в том, как развиваются сумчатые черепа. Например, исследователи обнаружили, что у сумчатых на самом деле развития черепа чрезвычайно замедлено и сдвинуто в сравнении с плацентарными млекопитающими и нашим далеким общим предком, жившим около 160 миллионов лет назад.

По словам Госвами, они с коллегами обнаружили, что сумчатый способ развития больше всего изменился в сравнении с нашим далеким общим предком, так как группа плацентарных млекопитающих продолжает использовать тот же способ. Теперь исследователи уверены, что, то, как сумчатые размножаются, на самом деле не является промежуточной формой теми, кто откладывает яйца и плацентарными млекопитающими. По сути они выбрали совершенно иной способ развития.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что кенгуру могут общаться с людьми.