Обійшли навіть людей. Вчені вважають, що сумчасті набагато розвиненіші, ніж інші ссавці

Нове дослідження ставить під сумнів твердження про те, що сумчасті "примітивніші", ніж ссавці. Насправді навпаки — вони змінилися більше.

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Довгий час люди ставилися до сумчастих як до "нижчих ссавців", що є проміжною стадією між плацентарними ссавцями і яйцекладками. Однак тепер дослідники вважають, що ми насправді сильно недооцінювали цих тварин, пише Science Alert.

Нове дослідження ставить під сумнів ідею про те, що сумчасті насправді "примітивніші", ніж ссавці. За словами співавторки дослідження біологині-еволюціоністки Анджалі Госвамі з Музею природної історії у Великій Британії, насправді ці тварини змінилися більше, ніж інші ссавці, відколи вони востаннє мали спільного предка. Тепер дослідники дійшли висновку, що сумчасті більш розвинені порівняно з предковою формою.

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Автори дослідження зазначають, що це помилкове уявлення виникло через те, що сумчасті, зокрема кенгуру, народжують дитинчат ще на ранніх стадіях розвитку. Такий розвиток подій змушує їх дитинчат більшу частину свого розвитку перебувати в мішечках матерів. Тепер дослідники вважають, що це набагато складніше, ніж те, що роблять однопрохідні, що відкладають яйця, наприклад, качконоси. Втім, дослідники зазначають, що це все ще простіше, ніж розвиток плацентарних ссавців.

Ілюстрація новонародженого валлабі, що підповзає до сумки матері Фото: Getty Images

Відомо, що плацентарні ссавці, такі як люди, кити, їжаки та інші, народжуються розвиненішими після набагато більш тривалих періодів вагітності. За словами Госвамі, як представники цієї групи, люди часто упереджено ставляться до інших, вважаючи, що еволюція спрямована саме на нас. Однак дійсність така, що вона працює зовсім інакше.

Вчені зазначають, що еволюцію часто сприймають як перехід від простого до складнішого, тоді як види з більш давніми рисами вважаються простішими чи примітивними. Проте генетика доводить, що складність може багаторазово купуватись і губитися під час всього еволюційного шляху. Ба більше, вчені зазначають, що більш суттєві еволюційні зміни зовсім не завжди призводять до більшого розмаїття, оскільки в нашій групі плацентарних значно більше відмінностей, ніж у сумчастих.

Під час дослідження вчені використали зразки різних стадій розвитку понад двох десятків видів, що нині живуть. Вивчивши зразки біологиня-еволюціоністка Музею природної історії Хізер Уайт із колегами склали тимчасову шкалу змін, які найкраще пояснюють те, що існує донині.

Дуже докладний набір 3D мікро-КТ виявив набагато більше змін у тому, як розвиваються сумчасті черепи. Наприклад, дослідники виявили, що у сумчастих насправді розвиток черепа надзвичайно сповільнений і зрушений у порівнянні з плацентарними ссавцями та нашим далеким спільним предком, який жив близько 160 мільйонів років тому.

За словами Госвамі, вони з колегами виявили, що сумчастий спосіб розвитку найбільше змінився порівняно з нашим далеким спільним предком, оскільки група плацентарних ссавців продовжує використовувати той самий спосіб. Тепер дослідники впевнені, що те, як сумчасті розмножуються, насправді не є проміжною формою тими, хто відкладає яйця та плацентарними ссавцями. По суті, вони обрали зовсім інший спосіб розвитку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що кенгуру можуть спілкуватися з людьми.