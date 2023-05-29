Загадка древнегреческого философа: почему парадокс Корабля Тесея до сих пор водит вокруг пальца

Философская загадка, известная как Корабль Тесея, появляется в разных контекстах, выходя за пределы времени и среды. Она возникает в фильме студии Marvel, а также в книгах Терри Пратчетта. В разные эпохи люди задумывались над тем, можно ли присвоить топор Джорджу Вашингтону, если заменить и рукоятку, и топорище.

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Согласно древнегреческому писателю Плутарху, прославленный герой Тесей отправился в плавание из Афин на Крит, где победил страшного Минотавра. После этого он триумфально вернулся в Афины на деревянном корабле, пишет Live Science.

Плутарх, представляя себе этот корабль как национальное достояние, поставил увлекательный мыслительный эксперимент, не давай покоя философам на протяжении всей истории. Он спрашивал, будет ли корабль считаться тем же, если его постепенно ремонтировать со временем, заменяя каждую доску, пока не останется ни одного оригинального куска.

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Майкл Реа, директор Центра философии религии Университета Нотр-Дам, объяснил, что те, кто плавал на корабле в течение многих лет, вероятнее всего, утверждали бы его неизменность, подчеркивая постоянный ремонт.

Однако Реа также рассмотрел перспективу коллекционера, желающего сохранить оригинальность корабля. Представив, что коллекционер собирает все оригинальные доски и тщательно отстраивает корабль, можно подвергнуть сомнению, какую версию следует признать настоящим Кораблем Тесея.

Хотя поначалу эта головоломка может показаться просто интеллектуальной игрой, Реа утверждает, что тщательное созерцание таких загадок может принести ценные инсайты. Мысленный эксперимент Корабль Тесея углубляется в вопрос о составе объектов: определяется ли корабль суммой его досок, совокупным опытом его путешествий или, возможно, и тем, и другим одновременно? Кроме того, можно ли считать, что объекты, составленные из других объектов, действительно существуют?

Чтобы решить эти сложные вопросы, философы должны разобраться с такими проблемами как сосуществование двух сущностей в одном месте и времени, взаимосвязь между частями и целым, а также природа самого времени.

Один из возможных ответов, по мнению Реа, состоит в том, чтобы предположить, что только доски настоящие, а корабль рассматривать как нечто вроде переходной фазы. Это направление мышления, известное как нигилизм, достигает крайности, что только фундаментальные частицы имеют подлинное существование, а объекты, состоящие из многих частей, являются лишь иллюзиями.

С другой стороны, можно утверждать, что корабли действительно существуют, а их идентичность заложена в их составных частях. Реа предполагает, что музейный куратор был бы прав в этом сценарии. Если объекты могут существовать благодаря замене их частей, можно провести аналогию с постоянным обновлением наших клеток, и тогда корабль в море будет считаться настоящим судном.

Также можно предположить, что всегда было два корабля, которые существовали одновременно, иногда занимая одно и то же пространство. Итак, Реа утверждает, что фраза "Корабль Тесея" могла быть двусмысленной, что привело к путанице вокруг этого вопроса.

Если сосуществование двух объектов в одном месте и в одно время допустимо, возникает новое измерение вопросов — в частности, о пространстве-времени. Возможно, Корабль Тесея существует как многочисленные накладывающиеся друг на друга части пространства-времени, охватывая момент замены первой доски, период, когда Тесей ходил по его палубе, и все его существование — от зарождения деревьев, которые дали доски, до его дальнейшего существования как философской загадки.

Все эти одновременные корабли можно описать как "вечные". Как объясняет Реа: "Если я тлею, то я – эта четырехмерная протяжная вещь".

Однако, несмотря на эти философские поиски, нет окончательного ответа на то, на чьем же корабле находится претензия на подлинность. Анна Саука, философ из Латвийского университета, считает остроинтересной саму постановку этого вопроса, отмечая, что он предполагает определенную онтологию или теорию бытия.

Кроме того, Корабль Тесея может служить метафорой для нас самих. Саука предполагает, что в пределах онтологии процесса изменение становится основой, а самосознание материализуется только из-за непрерывной трансформации.

Смерть, с этой точки зрения, это распад определенного процесса, который когда-то оставался стабильным в течение определенного периода.

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