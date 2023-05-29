Загадка давньогрецького філософа: чому парадокс Корабля Тесея й досі водить навколо пальця

Філософська загадка, відома як Корабель Тесея, з'являється в різних контекстах, виходячи за межі часу і середовища. Вона виникає у фільмі студії Marvel, а також у книгах Террі Пратчетта. В різні епохи люди замислювалися над тим, чи можна присвоїти сокиру Джорджу Вашингтону, якщо замінити і руків'я, і топорище.

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Згідно з давньогрецьким письменником Плутархом, славетний герой Тесей вирушив у плавання з Афін на Крит, де переміг страшного Мінотавра. Після цього він тріумфально повернувся до Афін на дерев'яному кораблі, пише Live Science.

Плутарх, уявляючи собі цей корабель як національне надбання, поставив захопливий мисленнєвий експеримент, який не давай спокою філософам протягом всієї історії. Він запитував, чи буде корабель вважатися тим самим, якщо його поступово ремонтувати з часом, замінюючи кожну дошку, доки не залишиться жодного оригінального шматка.

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Майкл Реа, директор Центру філософії релігії Університету Нотр-Дам, пояснив, що ті, хто плавав на кораблі протягом багатьох років, найімовірніше, стверджували б його незмінність, підкреслюючи постійний ремонт.

Однак Реа також розглянув перспективу колекціонера, який бажає зберегти оригінальність корабля. Уявивши, що колекціонер збирає всі оригінальні дошки і ретельно відбудовує корабель, можна поставити під сумнів, яку версію слід визнати справжнім Кораблем Тесея.

Хоча спочатку ця головоломка може здатися просто інтелектуальною грою, Реа стверджує, що ретельне споглядання таких загадок може принести цінні інсайти. Мисленнєвий експеримент Корабель Тесея заглиблюється в питання про склад об'єктів: чи визначається корабель сумою його дощок, сукупним досвідом його подорожей, чи, можливо, і тим, і іншим одночасно? Крім того, чи можна вважати, що об'єкти, складені з інших об'єктів, дійсно існують?

Щоб розв'язати ці складні питання, філософи повинні розібратися з такими проблемами, як співіснування двох сутностей в одному місці і часі, взаємозв'язок між частинами і цілим, а також природа самого часу.

Одна з можливих відповідей, на думку Реа, полягає в тому, щоб припустити, що лише дошки є справжніми, а корабель розглядати як щось на кшталт перехідної фази. Цей напрямок мислення, відомий як нігілізм, сягає крайності, що лише фундаментальні частинки мають справжнє існування, а об'єкти, що складаються з багатьох частин, є лише ілюзіями.

З іншого боку, можна стверджувати, що кораблі справді існують, а їхня ідентичність закладена в їхніх складових частинах. Реа припускає, що музейний куратор мав би рацію у цьому сценарії. Якщо об'єкти можуть існувати завдяки заміні їхніх частин, то можна провести аналогію з постійним оновленням наших клітин, і тоді корабель у морі вважатиметься справжнім судном.

Також можна припустити, що завжди було два кораблі, які існували одночасно, іноді займаючи один і той самий простір. Отже, Реа стверджує, що фраза "Корабель Тесея" могла бути двозначною, що призвело до плутанини навколо цього питання.

Якщо співіснування двох об'єктів в одному місці і в один час є допустимим, виникає новий вимір запитань — зокрема, про простір-час. Можливо, Корабель Тесея існує як численні частини простору-часу, що накладаються одна на одну, охоплюючи момент заміни першої дошки, період, коли Тесей ходив по його палубі, і все його існування — від зародження дерев, які дали дошки, до його подальшого існування як філософської загадки.

Всі ці одночасні кораблі можна описати як "вічні". Як пояснює Реа: "Якщо я тлію, то я — ця чотиривимірна протяжна річ".

Проте, попри ці філософські пошуки, немає остаточної відповіді щодо того, на чиєму ж кораблі перебуває претензія на автентичність. Анна Саука, філософиня з Латвійського університету, вважає гостроцікавою саму постановку цього питання, зазначаючи, що воно передбачає певну онтологію або теорію буття.

Крім того, Корабель Тесея може слугувати метафорою для нас самих. Саука припускає, що в межах онтології процесу зміна стає основою, а самосвідомість матеріалізується лише через безперервну трансформацію.

Смерть, з цього погляду, — це розпад певного процесу, який колись залишався стабільним протягом певного періоду.

Раніше Фокус писав про Філадельфійський експеримент із "телепортацією" корабля та розбирався, наскільки це можливо насправді.

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