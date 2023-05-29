В Афинах найден самый древний дом железного века: ему более 3 тысяч лет (фото)

Археологи из Гёттингенского университета сделали чрезвычайное открытие, раскопав древнейшее здание железного века в Афинах и Аттике. Эта находка проливает новый свет на раннюю греческую историю и открывает интригующую информацию о древних цивилизациях, процветавших когда-то в этом регионе.

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Исследователи из Геттингенского университета обнаружили древнейшее здание железного века в Афинах. Раскопки проходили в районе Торикос, где ученые наткнулись на сооружение, датированное 10-9 веком до нашей эры. Архитектурные особенности дома и найденные в нем артефакты намекают на сложное общество и потенциальную деятельность по добыче серебра, пишет Arkeonews.

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Эта находка имеет большое значение из-за своей неожиданности и беспрецедентности. Ранее в Аттике не было раскопано ни одного сооружения этого раннего периода, который датируется 10-9 веками до нашей эры.

Древнее поселение расположено примерно в 60 километрах к югу от Афин, в местности, известной своей исторической деятельностью по добыче серебра. Оно охватывает микенские купольные гробницы, а также классическое поселение с жилыми домами, фабриками, святилищами, театром и захоронениями.

Примечательно, что городище расположено лишь на высоте 20 метров над морским побережьем, что свидетельствует об отсутствии морских угроз в ту эпоху. Лишь в 8 веке до н. э. поселенческая деятельность постепенно переместилась на безопасное плато на вершине холма, поднимающегося более чем на 100 метров над уровнем моря. Геофизические исследования юго-восточного склона обнаружили гробницу, датированную 5 веком до нашей эры.

Первое открытие было сделано в 2019 году, когда видимый угол стены натолкнул исследователей на мысль, что они наткнулись на традиционную структуру гробницы. Однако дальнейшие исследования показали, что на самом деле это было здание, построенное между 10 и 9 веками до нашей эры.

Свои мысли по этому поводу высказал профессор доктор Йоханнес Бергеманн, директор Археологического института при Геттингенском университете. Он пояснил, что в течение последнего года команда исследователей продолжила изучать размеры здания, в конце концов определив пять-шесть комнат.

Примечательно, что самая большая комната содержала многочисленные камни, которые указывали на мощеный двор. Анализ неорганических и органических свойств камня подтвердил его использование в период примерно с 950 по 825 год до нашей эры.

Дом железного века, датированный 10-9 веком до н. э., имеет отличительные архитектурные характеристики. Его стены были построены с использованием слоистого камня в основании, в то время как верхние секции были выложены из глиняного кирпича, высушенного на воздухе.

Снимок объекта, на котором изображен угол стены и косяк, демонстрирует эти характерные черты. Кроме того, сложная планировка дома указывает или на развитое общество, или на уже установленную социальную иерархию. Дальнейшие научные исследования позволят определить, занимались ли здесь животноводством и добывали ли в то время серебряную руду, которая обычно встречается в этой местности.

Его стены были построены с использованием слоистого камня в основании, в то время как верхние секции были выложены из глиняного кирпича, высушенного на воздухе Фото: Thorikos Archaeological Project Gent-Göttingen

Фонд Герды Хенкель предоставил финансирование, которое позволит провести комплексные раскопки, археологическую экспертизу и научный анализ этой необычайной находки. Раскопки будут проводиться в сотрудничестве с Гентским университетом (Бельгия) в течение июля и августа 2023 и 2024 годов.

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