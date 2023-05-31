От террористов до ядовитых химикатов: почему воды Венеции стали неоново-зелеными

Исследователи рассказали, что заставило изменить цвет воды в одной из главных водных венецианских артерий.

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28 мая горожане и туристы оказались весьма озадачены, когда обнаружили, что участок живописных вод Гранд-канала в Венеции приобрел зловещий неестественный оттенок — вода выглядела так, будто в нее вылили химикаты, пишет Futurism .

После сообщений о том, что вода в главной венецианской артерии изменила цвет, пожарные, полиция и представители природоохранной службы собрали необходимые образцы, чтобы выяснить причину столь странного цвета воды. В районе моста Риальто на Гранд-канале были собраны образцы для тестирования и отправлены в лабораторию.

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Отметим, что изначально двумя основными версиями были: эко-терроризм и химикаты, однако дальнейшие анализы образцов показали, что дело вовсе не в этом.

Исследователи отмечают, что в первые часы первоначальное пятно зеленой воды существенно расширилось, создавая сюрреалистические сцены в знаменитой водной артерии Венеции. Туристы и местные жители были удивлены, ведь вода выглядела так, будто кто-то вылил абсент из бочки и он заполонил весь канал.

В конце концов исследователи подтвердили, что необычный цвет воды Гранд-канала — дело вовсе не рук активистов и химикатов, дело в соединении, используемом для осмотра глаз, а также исследований водной инфраструктуры, например, выявления утечек.

Ученые также заявили, что результаты анализов не показали "наличия токсичности" в образцах. В то же время исследователи отмечают, что до сих пор неясно, каким образом вещество попало в главную венецианскую артерию. Но вполне вероятно, что это было несчастным случаем. Однако правоохранительные органы также заявили, что пока не готовы исключить участие активистов-экологов.

Это не первый раз, когда венецианские воды приобрели зеленый оттенок из-за флуоресцеина. В 1968 году художник Николас Гарсиа Урибуру покрасил воду, чтобы привлечь внимание к отношениям между людьми и цивилизацией.