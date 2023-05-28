Расследованием инцидента занялась местная полиция. Одной из версий изменения цвета воды в Гранд-канале стала версия о том, что это могли быть действия эко-активистов.

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В воскресенье, 28 мая, вскоре после начала традиционной с 1974 года регаты Вогалонга, проходящей по Гранд-каналу в Венеции, местные жители заявили о том, что вода в канале приобрела зеленый цвет. В настоящее время местные специалисты проводят анализ воды, чтобы выяснить, что привело к изменению ее цвета, пишет издание Coriere Della Sera.

Утром, 28 мая, жители Венеции сообщили полиции о том, что вскоре после начала традиционной регаты Вогалонга, вода в Гранд-канале Венеции возле знаменитого моста Риальто стала зеленой.

Вода в Гранд-канале в Венеции по неизвестным причинам стала зеленой Фото: Facebook

Специалисты по охране окружающей среды уже взяли пробы воды для анализа и заявили, что она никогда не была такого цвета. Появилось предположение, что кто-то намеренно бросил красящее вещество в воду Гранд-канала, но это пока только гипотеза, требующая подтверждения.

В настоящее время местные специалисты проводят анализ воды, чтобы выяснить, что привело к изменению ее цвета Фото: Facebook

Президент области Венеция Лука Дзайя сообщил о том, что в Венеции местными властями было созвано срочное совещание по этому поводу для выяснения всех возможных причин такого необычного явления.

В Венеции местными властями было созвано срочное совещание по этому поводу для выяснения всех возможных причин такого необычного явления Фото: Facebook

Расследованием инцидента также занялась и местная полиция. Одной из версий изменения цвета воды в Гранд-канале стала версия о том, что это могли быть действия эко-активистов.

Некоторые эксперты считают, что в воду могли бросить особые водоросли, также не исключают, что это могла быть акция какого-то художника. Дело в том, что в выходные Венецию наполняют тысячи туристов. И таким образом можно привлечь их внимание.

Ранее Фокус уже писал о том, что в Венеции пересыхают каналы и в Италии говорят о новой засухе. Италия, уже страдавшая от засухи в прошлом, столкнулась с перспективой новой экологической катастрофы.

Напоминаем, что 2 года назад в Венеции под водой обнаружили древнюю римскую дорогу длиной 1200 метров. На дне канала Трепорти, под водами Венецианской лагуны, была обнаружена серия удивительных древних построек.