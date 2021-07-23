В Венеции под водой обнаружили древнюю римскую дорогу длиной 1200 метров

На дне канала Трепорти, под водами Венецианской лагуны, была обнаружена серия удивительных древних построек.

Ученые предполагают, что когда-то давным-давно, до того, как уровень моря поднялся и этот район был затоплен, здесь проходила дорога римской эпохи, сообщает Sciencealert

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По мнению археологов, это свидетельствует о том, что значительное римское поселение существовало за несколько столетий до основания и заселения Венеции в пятом веке нашей эры.

"В рамках исследования было задокументировано наличие участка затопленной римской дороги длиной около 1200 метров на севере Венецианской лагуны", — говорят археологи под руководством Фантины Мадрикардо из Национального исследовательского совета Италии.

"Затопленная дорога представляет собой, вероятно, один из последних сегментов дорог в городе Альтинум (древний город венетов), а потом и в более широкой сети дорог в римской провинции Венетия и Истрия", — говорят ученые.

"Близость дороги к другим постройкам, таким как оборонительные башни, пешеходные дорожки, порт и частные постройки, подтверждает наличие постоянного поселения".

[ + – ] Реконструкция римской дороги (слева) и как это место выглядит сейчас (справа) Фото: ScienceAlert

Древние римляне уделяли особенное внимание строительству хороших дорог, ведь это обеспечивало быстрое перемещение армий и улучшало торговые связи. Но римская торговля и перемещения не ограничивались сушей. Римляне также были хорошими мореплавателями и это заставило исследователей задаться вопросом, какую роль в этом мог играть Венецианский регион.

В римский период уровень моря был ниже, и Венеция выглядела иначе. Археологи также нашли древние артефакты, свидетельствующие о римском поселении на рубеже тысячелетий, задолго до основания Венеции.

Некоторые археологи полагали, что артефакты происходят из древнеримских городов расположенных возле лагуны, были также намеки на то, что этот район был более заселен.

Еще в 1985 году были обнаружены постройки, свидетельствующие о наличии участков дороги на дне канала Трепорти.

Подводные исследования в этом районе продолжались до 2016 года. В результате ученые получили больше информации о том, что на самом деле находится внизу.

В ходе дальнейших исследований в 2020 году ученые задокументировали серию из 12 построек, расположенных параллельно основному каналу в направлении с юго-запада на северо-восток, на расстоянии около 1140 метров. Самая продолжительная из этих построек мела длину около 52,7 метра. Второй набор из четырех построек составлял от 14,5 до 134,8 метра.

Существование дороги подтверждается и другими открытиями в канале. Множественные археологические следы были ранее обнаружены около канала Сканелло. Эти следы предполагают наличие больших зданий, которые могут указывать на наличие гавани.

Предыдущее исследование также показало следы дороги на дне канала Сканелло. Дорога через канал Трепорти может быть частью более крупной дорожной сети в крупном портовом городе.

Сравнение с другими затопленными руинами в лагунах Градо и Марано подтверждает эту интерпретацию построек. По словам исследователей, полученные данные, подчеркивают необходимость поиска, документирования и сохранения археологических памятников в подводной среде Венеции.

"Наличие древнеримской дороги подтверждает гипотезу об устойчивой системе римских поселений в Венецианской лагуне", — говорят ученые.