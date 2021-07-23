У Венеції під водою виявили стародавню римську дорогу завдовжки 1200 метрів

На дні каналу Трепорті, під водами Венеціанської лагуни, була виявлена серія дивовижних стародавніх споруд.

Учені припускають, що колись, до того, як рівень моря піднявся і цей район був затоплений, тут проходила дорога римської епохи, повідомляє Sciencealert.

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На думку археологів, це свідчить про те, що значне римське поселення існувало за кілька століть до заснування та заселення Венеції в п'ятому столітті нашої ери.

"У рамках дослідження було задокументовано наявність ділянки затопленої римської дороги завдовжки близько 1200 метрів на півночі Венеціанської лагуни", — кажуть археологи під керівництвом Фантіни Мадрікардо з Національної дослідницької ради Італії.

"Затоплена дорога являє собою, ймовірно, один з останніх сегментів доріг у місті Альтінум (древнє місто венетів), а потім і в більш широкій мережі доріг у римській провінції Венето й Істрія", — говорять учені.

"Близькість дороги до інших будівель, таких як оборонні вежі, пішохідні доріжки, порт і приватні споруди, підтверджує наявність постійного поселення".

[ + – ] Реконструкція римської дороги (зліва) і як це місце виглядає зараз (праворуч) Фото: ScienceAlert

Стародавні римляни приділяли особливу увагу будівництву хороших доріг, адже це забезпечувало швидке переміщення армій і покращувало торговельні зв'язки. Але римська торгівля і переміщення не обмежувалися сушею. Римляни також були хорошими мореплавцями, і це змусило дослідників задатися питанням, яку роль у цьому міг відіграти Венеціанський регіон.

У римський період рівень моря був нижчим, і Венеція виглядала інакше. Археологи також знайшли стародавні артефакти, які свідчать про римське поселення на рубежі тисячоліть, задовго до заснування Венеції.

Деякі археологи вважали, що артефакти походять з давньоримських міст, розташованих біля лагуни, були також натяки на те, що цей район був більш заселений.

Ще в 1985 році були виявлені споруди, які свідчать про наявність ділянок дороги на дні каналу Трепорті.

Підводні дослідження в цьому районі тривали до 2016 року. У результаті вчені отримали більше інформації про те, що насправді розташоване внизу.

У ході подальших досліджень у 2020 році вчені задокументували серію з 12 будівель, розташованих паралельно основному каналу в напрямку з південного заходу на північний схід, на відстані близько 1140 метрів. Найтриваліша з цих будівель крейди завдовжки близько 52,7 метри. Другий набір з чотирьох будівель становив від 14,5 до 134,8 метрів.

Існування дороги підтверджується й іншими відкриттями в каналі. Множинні археологічні сліди були раніше виявлені біля каналу Сканелла. Ці сліди припускають наявність великих будівель, які можуть вказувати на існування гавані.

Попереднє дослідження також показало сліди дороги на дні каналу Сканелла. Дорога через канал Трепорті може бути частиною більш великої дорожньої мережі у великому портовому місті.

Порівняння з іншими затопленими руїнами в легенях Градо і Марано підтверджує цю інтерпретацію будівель. За словами дослідників, отримані дані наголошують на необхідності пошуку, документування і збереження археологічних пам'яток у підводному середовищі Венеції.

"Наявність давньоримської дороги підтверджує гіпотезу про стійку систему римських поселень у Венеціанській лагуні", — говорять учені.