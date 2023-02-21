В Венеции пересыхают каналы, в Италии говорят о новой засухе: что стало причиной (видео)

Италия, уже страдавшая от засухи в прошлом, столкнулась с перспективой новой экологической катастрофы. В этом сезоне в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.

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Из-за отсутствия дождей каналы Венеции начинают пересыхать, некоторые гондолы уже не могут свободно перемещаться по ним. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет издание The Guardian.

Согласно ученым и экологическим группам, сухая зима вызывает опасения, что Италия может снова столкнуться с засухой. В этом сезоне в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.

В Венеции уровень воды в некоторых местах на три метра ниже нулевой отметки, что обычно наблюдается летом, но не зимой.

[ + – ] Гондола в пересохшем канале в Венеции

Итальянские реки и озера также страдают от острой нехватки воды. Например, в самой длинной реке Италии — По, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, сейчас на 61% меньше воды, чем обычно в это время года.

Отмечается, что в последние две недели в Европе господствует антициклон, и во многих странах наблюдаются температуры, характерные для конца весны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые приблизились к разгадке возникновения жизни на Земле. Исследование показывает, что засуха и влажность сыграли одинаково важные роли в зарождении жизни на планете.

Также сообщалось, что засуха обнажила ужасы озера Мид в США. Дайверы находят все больше человеческих останков.