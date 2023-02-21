У Венеції пересихають канали, в Італії говорять про нову посуху: що стало причиною (відео)

Італія, яка вже страждала від посухи у минулому, зіткнулася з перспективою нової екологічної катастрофи. Цього сезону в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

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Через відсутність дощів канали Венеції починають пересихати, деякі гондоли вже не можуть вільно пересуватися по них. Про це у вівторок, 21 лютого, пише видання The Guardian.

Згідно з вченими й екологічними групами, суха зима викликає побоювання, що Італія може знову зіткнутися з посухою. Цього сезону в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

У Венеції рівень води в деяких місцях на три метри нижче за нульову позначку, що зазвичай спостерігається влітку, але не взимку.

[ + – ] Гондола у пересохлому каналі у Венеції

Італійські річки й озера також страждають від гострої нестачі води. Наприклад, у найдовшій річці Італії — По, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, нині на 61% менше води, ніж у цей час року.

Зазначається, що останні два тижні в Європі панує антициклон, і в багатьох країнах спостерігаються температури, характерні для кінця весни.

Раніше Фокус писав про те, що вчені наблизилися до розгадки виникнення життя на Землі. Дослідження показує, що посуха та вологість зіграли однаково важливі ролі у зародженні життя на планеті.

Також повідомлялося, що посуха оголила жахи озера Мід у США. Дайвери знаходять дедалі більше людських останків.