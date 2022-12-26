Допомогла посуха. Вчені наблизилися до розгадки виникнення життя Землі

Дослідження показує, що посуха та вологість зіграли однаково важливі ролі в зародженні життя на планеті.

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Століттями вчені б'ються над розгадкою головної таємниці — як із безлічі неживих молекул на Землі виникло життя. Наприклад, вода від початку здавалася невід'ємним компонентом виникнення життя, водночас процес вирощування деяких життєво важливих компонентів дуже негативно ставиться до намокання, пише Science Alert.

За словами біохіміка з Університету Вісконсин-Медісон Джона Іня, наприклад, дослідникам відомо, що амінокислоти є будівельними блоками білків, а білки потрібні для життя. З часів Чарльза Дарвіна головна теорія полягає в тому, що життя виникло з певного вологого "первинного бульйону". Однак ця теорія також ускладнює узгодження точної ролі води в походження перших стійких самовідтворювальних реакцій.

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У новому дослідженні інженерка-хімікиня з Університету Вісконсин-Медісон Гейлі Бойгензан із колегами відтворила модель навколишнього середовища, яке змінювється від вологої до сухо та легко відтворюються в природі з припливами й циклами дня та ночі, а також зі змінами погоди.

У ході дослідження вчені об'єднали низку амінокислот, які можна досить легко зробити природним шляхом. Учені вважають, що, будучи будівельними блоками білків, ці одиниці цілком могли б відігравати важливу роль у ранніх формах біології.

У цьому експерименті вчені використовували амінокислоту гліцин. Потім додали до неї триметафосфат — молекулу, яка природно утворюється у вулканах. А потім цей "бульйон" приправили гілдроксидом натрію (NaOH), щоб підвищити його рН.

Протягом першої години вчені спостерігали, як гліцин утворив молекулу із двох одиниць – димер. Дослідники виявили, що ця реакція вивільняє протони, які нейтралізують рН, необхідний димеризації, тим самим пригальмовуючи весь процес.

У більш ранніх дослідженнях вчені також виявили, що в міру того, як pH розчину ставав дедалі нейтральнішим, димери повільно зв'язувалися один з одним, утворюючи все довші ланцюжки. Цікаво, що з висихання розчину швидкість реакції лише збільшувалася. Дослідники припускають, що це може бути пов'язане з концентрацією молекул, що зближуються один з одним.

За словами Бойгензана, таким чином вчені виявили, що середовище не обов'язково має залишатися стабільним протягом усіх реакцій. Насправді вони можуть відбуватися у різних середовищах, за умови, що походження реакції створює сприятливе середовище для наступних кроків. Вчені вважають, що цикл переходів від вологих до сухих умов здатний перетворити молекулу на складніші білки, які сприятимуть іншим хімічним реакціям, які у житті.

За словами вчених, це далеко не перший натяк на те, що зародження життя могло статися на межі вологості. Надалі вченим належить пройти довгий шлях, як остаточно зрозуміти процес зародження життя Землі. Однак дослідники вважають, що розуміння процесів, що лежать в основі створення життя, здатне відкрити двері до нових потужніших технологій, заснованих на хімії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені представили новий сценарій зародження життя на Землі.