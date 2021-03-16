Вчені представили новий сценарій зародження життя (фото)

На їхню думку, мільярди розрядів блискавок могли започаткувати існування всіх живих істот на Землі.

Нове дослідження вчених показало, що первісні удари блискавок могли зіграти вирішальну роль у зародженні життя на нашій планеті, пише Science Alert.

Центральне місце в цій ідеї посідає те, як під час удару об землю блискавки створюють так звані фульгуріти — гірські породи, що спеклися від удару блискавки. Фульгуріти містять фосфор, один із первинних елементів для утворення життя, який часто знаходиться всередині нерозчинних порід.

За розрахунками дослідників, протягом мільярда років із моменту утворення Землі до появи перших форм життя, блискавки могли утворити достатню кількість біодоступного фосфору для того, щоб спровокувати виникнення життя. Причому цей процес може відбуватися і на інших планетах.

"Наша нова робота допомогла нам зрозуміти, як життя могло утворитися на Землі та як воно все ще формується на інших схожих на Землю планети", — говорить планетолог Бенджамін Хесс з Єльського університету.

Оскільки реактивний фосфор можна знайти в розчинному мінералі шрейберзіті, вважається, що метеорити, багаті цим мінералом, могли доставляти фосфор на нашу планету в придатному для використання стані. Однак у цій ідеї є свої нюанси.

[ + – ] Розкопки фульгуріта в Глен-Еллін у США. Фото: Stephen Moshier/Wheaton College

Використовуючи набір спектроскопічних методів, експерти зʼясували, що шрейберзіт можна також знайти в склоподібних мінералах, утворених ударами блискавки на деяких багатих глиною грунтах.

Оцінивши кількість шрейберзіту, створюваному під час кожного розряду, і площу суші на ранній Землі, вчені підрахували, що удари блискавок, частота спалахів яких у ті часи варіювалася від 1 до 5 млрд на рік, могли виробляти в різні періоди величезну кількість фосфору щорічно — достатнього, щоб закласти основу для перших форм життя, а потім і перевершити внесок метеоритів.

Насправді, кількість фосфору, отриманого від ударів блискавки, могла перевищувати кількість фосфору від ударів метеоритів приблизно 3,5 млрд років тому. Приблизно в той час, коли, як вважається, почали зʼявлятися перші основні форми життя.

Фосфор — це всього лише невелика частина величезного "коктейлю" з хімічних речовин, які, на думку вчених, були змішані на ранній Землі таким чином, щоб будівельні блоки життя могли скластися внаслідок наступних реакцій.

Вчені вважають, що їхня гіпотеза має багато переваг перед класичною метеоритною, оскільки кількість блискавок на Землі зберігається на одному рівні протягом сотень мільйонів і мільярдів років, а масові падіння метеоритів були лише в окремі короткі періоди. Крім того, удари блискавок частіше відбуваються в тропічних районах планети, де, як вважається, і зародилося життя.