Ученые представили новый сценарий зарождения жизни (фото)
По их мнению, миллиарды разрядов молний могли положить начало существования всех живых существ на Земле.
Новое исследование ученых показало, что первобытные удары молний могли сыграть решающую роль в зарождении жизни на нашей планете, пишет Science Alert.
Центральное место в этой идее занимает то, как при ударе о землю молнии создают так называемые фульгуриты — спекшиеся от удара молнии горные породы. Фульгуриты содержат фосфор, один из первичных элементов для образования жизни, который часто находится внутри нерастворимых пород.
По расчетам исследователей, в течение миллиарда лет с момента образования Земли до появления первых форм жизни, молнии могли образовать достаточное количество биодоступного фосфора для того, чтобы спровоцировать возникновение жизни. Причем этот процесс может происходить и на других планетах.
"Наша новая работа помогла нам понять, как жизнь могла образоваться на Земле и как она все еще формируется на других похожих на Землю планетах", — говорит планетолог Бенджамин Хесс из Йельского университета.
Поскольку реактивный фосфор можно найти в растворимом минерале шрейберзите, считается, что метеориты, богатые этим минералом, могли доставлять фосфор на нашу планету в пригодном для использования состоянии. Однако в этой идеи есть свои нюансы.
Используя набор спектроскопических методов, эксперты обнаружили, что шрейберзит можно также найти в стекловидных минералах, образованных ударами молнии на некоторых богатых глиной почвах.
Оценив количество шрейберзита, создаваемое при каждом разряде, и площадь суши на ранней Земле, ученые подсчитали, что удары молний, частота вспышек которых в те времена варьировалась от 1 до 5 млрд в год, могли производить в разные периоды огромное количество фосфора ежегодно — достаточного, чтобы заложить основу для первых форм жизни, а затем и превзойти вклад метеоритов.
На самом деле, количество фосфора, полученного от ударов молнии, могло превышать количество фосфора от ударов метеоритов около 3,5 млрд лет назад. Примерно в то время, когда, как считается, начали появляться первые основные формы жизни.
Фосфор — это всего лишь небольшая часть огромного "коктейля" из химических веществ, которые, по мнению ученых, были смешаны на ранней Земле таким образом, чтобы строительные блоки жизни могли создаться в результате последующих реакций.
Ученые полагают, что их гипотеза имеет много преимуществ перед классической метеоритной, поскольку число молний на Земле сохраняется на одном уровне в течение сотен миллионов и миллиардов лет, а массовые падения метеоритов имели место лишь в отдельные короткие периоды. Кроме того, удары молний чаще происходят в тропических районах планеты, где, как считается, и зародилась жизнь.