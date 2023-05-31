Від терористів до отруйних хімікатів: чому води Венеції стали неоново-зеленими

Дослідники розповіли, що змусило змінити колір води в одній із головних водних венеціанських артерій.

Related video

28 травня городяни й туристи виявилися дуже спантеличеними, коли помітили, що ділянка мальовничих вод Гранд-каналу у Венеції набула зловісного неприродного відтінку — вода виглядала так, ніби в неї вилили хімікати, пише Futurism .

Після повідомлень про те, що вода у головній венеціанській артерії змінила колір, пожежники, поліція та представники природоохоронної служби зібрали необхідні зразки, щоб з'ясувати причину такого дивного кольору води. У районі мосту Ріальто на Гранд-каналі було зібрано зразки для тестування та відправлено до лабораторії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що спочатку двома основними версіями були: екотероризм та хімікати, проте подальші аналізи зразків показали, що справа зовсім не у цьому.

Дослідники зазначають, що в перші години первісна пляма зеленої води суттєво розширилася, створивши сюрреалістичні сцени у знаменитій водній артерії Венеції. Туристи та місцеві жителі були здивовані, адже вода виглядала так, ніби хтось вилив абсент із бочки, що заполонив весь канал.

Зрештою, дослідники підтвердили, що незвичайний колір води Гранд-каналу — справа зовсім не рук активістів і хімікатів, річ у поєднанні, яке використовується для огляду очей, а також досліджень водної інфраструктури, наприклад, виявлення протікань.

Вчені також підтвердили, що результати аналізів не показали наявності токсичності у зразках. Водночас дослідники зазначають, що досі неясно, яким чином речовина потрапила до головної венеціанської артерії. Але цілком імовірно, що це було нещасним випадком. Проте правоохоронці також заявили, що поки не готові виключити участь активістів-екологів.

Це не вперше, коли венеціанські води набули зеленого відтінку через флуоресцеїн. 1968 року художник Ніколас Гарсіа Урібуру пофарбував воду, щоб привернути увагу до відносин між людьми та цивілізацією.