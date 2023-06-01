Миграция "динозавров темноты": ученые бьются над вопросом, летали ли рептилии в теплые края

Кости, обнаруженные в австралийской Бухте Динозавров, свидетельствуют о существовании летучих рептилий в этой местности примерно 107 миллионов лет назад. Эта находка имеет важное значение ввиду того, что в тот период бухта находилась за полярным кругом, что приводило к неделям непрерывной тьмы без восхода Солнца.

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Эти обстоятельства ставят интригующие вопросы о поведении птерозавров, например, мигрировали ли они, впадали ли в спячку, имели ли способность охотиться в почти полной темноте. Однако точный ответ на этот вопрос остается неуловимым, пишет IFLScience.

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В Меловой период Австралия занимала гораздо более южное положение, чем ее теперешнее местоположение. В то время как на севере Австралии обитали гигантские зауроподы, такие как Australotitan cooperensis, и различные известные птерозавры, южное побережье первоначально было расположено к югу от Полярного круга.

Открытие, сделанное доктором Томасом Ричем и доктором Пэтом Викерс-Ричем, о наличии костей динозавров с увеличенными глазницами вдоль этого побережья, повлекло за собой изменение парадигмы в понимании динозавров в целом. Эти так называемые "динозавры темноты" продемонстрировали способность некоторых грозных рептилий выживать длительное время без воздействия солнечного света, тем самым переосмыслив вопрос о теплокровности динозавров.

После раскопок на глубине 60 метров в прибрежной скале, было найдено принесли три кости, которые были идентифицированы как принадлежащие птерозаврам. Удивительно, но этими костями пренебрегали более трех десятилетий. Однако в последнее время интерес к исследованию австралийских птерозавров возобновился. Адель Пентланд, аспирантка из Университета Кертина, вместе с первооткрывателями, опубликовала свой анализ в новой научной статье.

Соавторы статьи и легенды австралийской палеонтологии доктор Том Рич и профессор Пэт Викерс-Рич держат в руках образцы птерозавров Фото: Museums Victoria/Tim Ziegler

"В 2019 году я сначала работала над костью, которая была обозначена как птерозавр, но оказалась новым видом тероподов", — поделилась Пентланд.

Идентифицированные кости — это тазовые кости взрослого и молодого птерозавра, а также измельченная часть крыла молодого птерозавра. Это первые кости молодого птерозавра, когда-либо найденные в Австралии, и они являются самыми древними останками птерозавров на континенте.

Они относительно небольшие по размеру, напоминая кости, которые могли бы принадлежать птице небольшого размера. Однако сравнительный анализ, проведенный Пентленд с использованием таза бразильского птерозавра, показал, что взрослый птерозавр имел бы размах крыльев примерно 2 метра. Этот вывод подчеркивает удивительную способность этих существ генерировать значительный размах крыльев по сравнению с их компактным телом.

Адель Пентланд в силуэте по сравнению со взрослым и молодым полярным птерозавром и квинслендским экземпляром (серый) Фото: Adele Pentland

Пентланд объяснила, что кости не дают достаточной информации, чтобы определить, представляют ли они новый вид или уже известный. На самом деле, призналась она, исследовательница даже не смогла установить семью, к которой они принадлежали. Определить рацион питания этих птерозавров, скорее всего, невозможно без наличия черепа.

Тем не менее значение этой находки заключается в ее местонахождении и возрасте. Замурованные в скалах возрастом 107 миллионов лет, эти летающие рептилии погибли за Полярным кругом, что побуждает к размышлениям о том, как они выживали в зимний сезон. Хотя планета в то время могла быть теплее, зимы были бы такими же темными и почти такими же холодными.

Пентланд выразила неуверенность относительно вероятности спячки для птерозавров, учитывая их высокую скорость метаболизма.

"Я еще не встречала ни одного исследования, которое бы предполагало спячку, хотя в полярных широтах было найдено только три кости, все из Антарктиды", — отметила она. Миграция представляется более жизнеспособным вариантом для птерозавров по сравнению с их наземными собратьями, живущими в темноте.

"Предыдущие исследования указывают на то, что они были способны достаточно хорошо летать с раннего возраста", — сообщила Пентланд.

Тем не менее Пентланд заявил в пресс-релизе: "Определение того, мигрировали ли птерозавры на север во время суровых зим для размножения или они приспособились к полярным условиям, является лишь вопросом времени. Поиск ответа на этот вопрос значительно улучшит наше понимание этих загадочных летающих рептилий".

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