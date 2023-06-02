Как уснуть в жару: ученые разработали подробное руководство из 7 шагов

Исследователи составили подробное и пошаговое руководство, которое поможет высыпаться даже в самую неприятную жару.

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Приближается летняя жара, а это значит, что многие из нас столкнутся с тем, что высыпаться станет сложнее. Впрочем, исследователи настаивают, не стоит отчаиваться, даже в таких условиях, следуя пошаговой инструкции, нам все же удастся сохранить здоровый сон, пишет Daily Mail.

По словам немецкого психолога сна Терезы Шнорбах, идеальная температура в спальне, которая способствует качественному сну, составляет от 15,5°C до 19°C. Дело в том, что если нам слишком жарко, наша внутренняя температура не может снизиться, а это затрудняет не только засыпание, но и вызывает нарушения сна.

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Чтобы помочь нам справиться с жарой и сохранить здоровый сон ученые составили подробную пошаговую инструкцию, которая поможет заснуть.

Вентиляция

Шнорбах советует следить за тем, чтобы днем окна и шторы в спальне были закрыты — это поможет сохранить прохладу в спальне. Однако ночью вы можете приоткрыть окна, чтобы впустить в помещение свежий ветерок.

Кроме того, вентилятор также может помочь поддержать циркуляцию прохладного воздуха в течение ночи, а создаваемый им белый шум может иметь дополнительное преимущество, что поможет нам заснуть.

Смена постельного белья

Шнорбах советует также задумать о матрасе и постельных принадлежностях в теплую погоду. Например, матрасы с открытыми змеевиками позволяют воздуху циркулировать

Если же вы не готовы менять весь матрас, отличным решением может стать наматрасник. Изготовленные из подходящего материала, они сохранят свежесть и прохладу в течение всей ночи.

Точки пульса

Исследователи советуют использовать точки пульса, области, где наша кровь течет ближе всего к поверхности кожи, например, запястья и шеи. Для этого оберните пакет со льдом тканью или полотенцем и приложите к этим точкам пульса — такое простое действие поможет быстрее остыть. Однако не стоит прикладывать лед непосредственно к коже.

Кроме того, для этих целей также можно использовать грелку, заполненную прохладной водой, прохладную влажную фланель или попробовать смочить прохладной водой эти точки пульса.

По словам ученых, наши кровеносные сосуды реагируют на ощущение прохлады и мгновенно снижают внутреннюю температуру тела. Однако не стоит охлаждать конечности, так как это может помешать нам заснуть.

Теплый душ

Несмотря на то, что прохладный душ может показаться более уместным, Шнорбах все же советует отдать предпочтение более теплому душу. Слишком прохладная вода на самом деле может заставить тело согреться, чтобы сбалансировать температуру тела.

Спите голышом, или выбирайте хлопок

Если в жару вы не можете спать совсем без одежды, эксперты советуют выбирать пижаму из натурального хлопка. Этот материал на самом деле поможет вашей коже дышать, а также будет впитывать пот ночью.

Ешьте фрукты

По словам Шнорбах, в летний период лучшим выбором будет вишня, которая помогает увеличивать уровень мелатонина — гормона, способствующего сну.

Производя больше мелатонина, наше тело сможет лучше регулировать свои внутренние часы, что позволит без проблем засыпать. Еще одним подходящим фруктом также считаются бананы, которые богаты магнием и калием, и помогаю увеличить продолжительность сна, а также способствуют расслаблению.

Обнимайтесь

Несмотря на то, что это может показаться нелогичным, объятия на самом деле могут помочь снизить внутреннюю температуру, стимулируя расширение кровеносных сосудов, а это приводит к потере избыточного тепла тела.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как улучшить сон, чтобы жить дольше.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.