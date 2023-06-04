Не пуговица, а оружие. Ученые наконец-то разобрались в предназначении древнего артефакта

В результате нового исследования ученые выяснили для чего древние люди использовали странные полукруглые артефакты.

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Загадочные полукруглые фигурки, вырезанные из оленьих рогов, созданные в эпоху палеолита и обнаруженные во Франции еще 150 лет назад, все это время ставили ученых в тупик. Они не могли понять их предназначение, но новое исследование показало для чего скорее всего использовали эти артефакты, пишет Live Science.

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Впервые полукруглые предметы, вырезанные из оленьих рогов, обнаружили в 1870-х годах во время раскопок на юго-западе Франции. С тех пор было обнаружено еще 10 таких же предметов и все они относятся к периоду верхнего палеолита. Ученые считают, что эти артефакты были созданы древними людьми примерно 21 тысячу лет назад. Каждый такой полукруглый предмет имеет в высоту 3 сантиметра, а в длину – 5 сантиметров. Изначальное предположение ученых состояло в том, что эти предметы могли служить в качестве украшения или застежки для одежды.

Впервые полукруглые предметы, вырезанные из оленьих рогов, обнаружили в 1870-х годах во время раскопок на юго-западе Франции Фото: Live Science

Но ученые из Университета штата Канзас, США, провели новый эксперимент, в результате которого они выяснили, для чего скорее всего использовались эти странные артефакты. Ученые пришли к выводу, что эти полукруглые предметы использовались как зажимы для пальцев на таком оружии, как копьеметалка.

Это одно из самых древних устройств, предназначенное для метания дротиков или легких копий. Это было эффективное приспособление для охоты. Копьеметалка состоит из деревянной основы или древка, на конец которого прикреплялся дротик или маленькое копье. С помощью такого метательного оружия можно было очень точно поразить свою цель. Ученые считают, что древние люди чаще использовали такое оружие, чем известные всем луки.

Ученые пришли к выводу, что эти полукруглые предметы использовались как зажимы для пальцев на таком оружии, как копьеметалка Фото: Live Science

Исследователи создали современную версию копьеметалки и прикрепили к ней точную копию древних артефактов, а затем метали дротики в туши свиней и оленей. Как показал эксперимент полукруглые предметы помогают удерживать оружие и являются эффективным зажимом для пальцев. Хотя все древние копьеметалки уже давно сгнили и не удалось пока обнаружить ни одно такое устройство с прикрепленным полукруглым предметом, ученые считают, что их версия очень правдоподобна.

Это одно из самых древних устройств, предназначенное для метания дротиков или легких копий Фото: Live Science

В то же время ученые говорят, то это один из возможных вариантов использования данных артефактов и учитывая их возраст, а также отсутствие других доказательств, нельзя точно сказать, что эти предметы были частью древнего оружия. Хотя они и могли ими быть.

Согласно исследованию, эти артефакты намного прочнее других возможных держателей для пальцев на древнем оружии и намного долговечнее, чем сделанные, например, из шкуры животного. Учитывая то, что эксперимент проводился длительно время, то оказалось, что уровень износа копий полукруглых артефактов такой же, как и у оригиналов. Что является еще одним подтверждением новой теории ученых.

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