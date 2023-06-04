Не ґудзик, а зброя. Вчені нарешті розібралися в призначенні стародавнього артефакту

У результаті нового дослідження вчені з'ясували, для чого давні люди використовували дивні напівкруглі артефакти.

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Загадкові напівкруглі фігурки, вирізані з оленячих рогів, створені в епоху палеоліту й виявлені у Франції ще 150 років тому, весь цей час ставили вчених у глухий кут. Вони не могли зрозуміти їхнє призначення, але нове дослідження показало, для чого. швидше за все, використовували ці артефакти, пише Live Science.

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Уперше напівкруглі предмети, вирізані з оленячих рогів, виявили в 1870-х роках під час розкопок на південному заході Франції. З того часу було виявлено ще 10 таких же предметів, і всі вони належать до періоду верхнього палеоліту. Вчені вважають, що ці артефакти були створені давніми людьми приблизно 21 тисячу років тому. Кожен такий напівкруглий предмет має висоту 3 сантиметри й довжину 5 сантиметрів. Спочатку припущення вчених полягало в тому, що ці предмети могли служити як прикраса або як застібка для одягу.

Уперше напівкруглі предмети, вирізані з оленячих рогів, виявили в 1870-х роках під час розкопок на південному заході Франції Фото: Live Science

Але вчені з Університету штату Канзас, що в США, провели новий експеримент, у результаті якого вони з'ясували, для чого, швидше за все, використовувалися ці дивні артефакти. Вчені дійшли висновку, що ці напівкруглі предмети використовувалися як затискачі для пальців на такій зброї як списокидалка.

Це один із найдавніших пристроїв, призначений для метання дротиків або легких списів. Це був ефективний пристрій для полювання. Списокидалка складається з дерев'яної основи або держака, на кінець якого прикріплювався дротик або маленький спис. За допомогою такої метальної зброї можна було дуже точно уразити свою ціль. Учені вважають, що давні люди частіше використовували таку зброю, ніж відомі всім луки.

Учені дійшли висновку, що ці напівкруглі предмети використовувалися як затискачі для пальців на такій зброї як списокидалка Фото: Live Science

Дослідники створили сучасну версію списокидалки та прикріпили до неї точну копію стародавніх артефактів, а потім метали дротики в туші свиней і оленів. Як показав експеримент, напівкруглі предмети допомагають утримувати зброю та є ефективним затискачем для пальців. Хоча всі стародавні списокидалки вже давно згнили, і не вдалося поки виявити жодного такого пристрою з прикріпленим напівкруглим предметом, учені вважають, що їхня версія дуже правдоподібна.

Це один із найдавніших пристроїв, призначений для метання дротиків або легких списів Фото: Live Science

Водночас учені говорять, що це один із можливих варіантів використання цих артефактів і враховуючи їхній вік, а також відсутність інших доказів, не можна точно сказати, що ці предмети були частиною давньої зброї, хоча вони й могли бути ними.

Згідно з дослідженням, ці артефакти набагато міцніші за інші можливі тримачі для пальців на стародавній зброї та набагато довговічніші, ніж зроблені, наприклад, зі шкіри тварини. Враховуючи те, що експеримент проводився тривалий час, виявилося, що рівень зносу копій напівкруглих артефактів такий самий, як і в оригіналів. Це є ще одним підтвердженням нової теорії вчених.

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