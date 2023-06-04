Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Охота за сокровищами: геологи организовали поиск важнейших полезных ископаемых на Земле (фото)

Шахта редкоземельных элементов Маунтин-Пасс в Калифорнии
Фото: TMY350/Wikimedia Commons | В США геологи организовали поиск важнейших полезных ископаемых

Геологи получили список "важнейших полезных ископаемых" из коллекции из 50 добываемых веществ, которые сейчас поступают в основном из других стран, включая некоторые недружественные к США государства.

Related video

Первое общенациональное геологическое исследование в США за поколение может выявить крайне необходимые запасы важнейших полезных ископаемых. Об этом информирует Science.

Геологический рельеф очень разнообразен. Он построен из остатков вулканических островов, столкнувшихся с Северной Америкой сотни миллионов лет назад. Специалисты намерены исследовать масштабные территории на наличие "важнейших полезных ископаемых", коллекции из 50 добываемых веществ, которые сейчас поступают в основном из других стран.

Несколько тем вызывают большую поддержку обеих партий в Вашингтоне. В списке, созданном Геологической службой США, содержатся 17 редкоземельных элементов, которые производятся преимущественно в Китае, а также привычные материалы, такие как цинк, используемый для производства стали. Есть кобальт, который используется в аккумуляторах электромобилей.

"Эти товары необходимы для всего. Они также являются источником конфликтов", – отметила Сара Райкер, заместитель директора по энергетике и минералам Геологической службы США.

Магнитные аномалии (красные) близ Миссури показывают залежи оксида железа, образованные 1,4 миллиарда лет назад Fullscreen
Магнитные аномалии (красные) близ Миссури показывают залежи оксида железа, образованные 1,4 миллиарда лет назад
Фото: Геологическая служба США

По ее словам, новые открытия способны спровоцировать бурную добычу. Экологи не воспринимают эту инициативу положительно. Специалисты считают, что в случае изобретения перспективных рудных систем компаниям придется продемонстрировать, что они могут разрабатывать их безопасно и с минимальным влиянием на окружающую среду.

полевые кампании по обнаружению горных пород, Earth MRI Fullscreen
полевые кампании по обнаружению горных пород, Earth MRI
Фото: Геологическая служба США
Fullscreen

Воздушные исследования МРТ Земли с полетами всего на 100 метров над поверхностью добавят гораздо больше деталей и сформируют новое поколение более точных геологических карт. Получив 320 миллионов долларов от Конгресса, Геологическая служба США финансирует бортовые и полевые кампании по обнаружению горных пород, вероятно, содержащих минералы, важные для возобновляемой энергии и электроники, такие как литий и редкоземельные элементы.

Кампания под названием Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI) – первая масштабная оценка минеральных богатств страны почти за полвека. Она использует разные методы в зависимости от геологии каждого региона.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Напомним, 31 мая в IFLScience сообщили, что на вершине вулканического острова найдены камни, которых там быть не должно. Вулканический остров Анжуан образовался в бассейне океана, когда тектонические плиты отодвинулись друг от друга, в результате чего магма поднялась и застыла, образовав базальт, из которого и состоит остров.