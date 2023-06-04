Полювання за скарбами: геологи організували пошук найважливіших корисних копалин на Землі (фото)

Геологи отримали список "найважливіших корисних копалин" з колекції з 50 видобутих речовин, які зараз надходять здебільшого з інших країн, включно з деяких недружніх до США держав.

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Перше загальнонаціональне геологічне дослідження в США за покоління може виявити вкрай необхідні запаси найважливіших корисних копалин. Про це інформує Science.

Геологічний рельєф є дуже різноманітним. Він побудований з залишків вулканічних островів, які зіткнулися з Північною Америкою сотні мільйонів років тому. Фахівці мають намір дослідити масштабні території на наявність "найважливіших корисних копалин", колекції з 50 видобутих речовин, які зараз надходять здебільшого з інших країн.

Кілька тем викликають більшу підтримку обох партій у Вашингтоні. У списку, створеному Геологічною службою США, містяться 17 рідкоземельних елементів, які виробляються переважно в Китаї, а також досить звичні матеріали, такі як цинк, який використовується для виробництва сталі. Є й кобальт, який використовується в акумуляторах електромобілів.

"Ці товари необхідні для всього. Вони також є джерелом конфліктів", – зазначила Сара Райкер, заступниця директора з енергетики та мінералів Геологічної служби США.

Магнітні аномалії (червоні) поблизу Міссурі показують поклади оксиду заліза, утворені 1,4 мільярда років тому Фото: Геологічна служба США

З її слів, нові відкриття здатні спровокувати бурхливий видобуток. Екологи не сприймають цю ініціативу позитивно. Фахівці вважають, що у разі винайдення перспективних рудних систем, компаніям доведеться продемонструвати, що вони можуть розробляти їх безпечно та з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

польові кампанії з виявлення гірських порід, Earth MRI Фото: Геологічна служба США

Повітряні дослідження МРТ Землі з польотами лише на 100 метрів над поверхнею додадуть набагато більше деталей і сформують нове покоління точніших геологічних мап. Отримавши 320 мільйонів доларів від Конгресу, Геологічна служба США фінансує бортові та польові кампанії з виявлення гірських порід, які, ймовірно, містять мінерали, важливі для відновлюваної енергії та електроніки, такі як літій і рідкоземельні елементи.

Кампанія під назвою Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI) – перша масштабна оцінка мінеральних багатств країни майже за півстоліття. Вона використовує різні методи залежно від геології кожного регіону.

Нагадаємо, 31 травня в IFLScience повідомили, що на вершині вулканічного острова знайдено каміння, якого там бути не повинно. Вулканічний острів Анжуан утворився в басейні океану, коли тектонічні плити відсунулися одна від одної, внаслідок чого магма піднялася і застигла, утворивши базальт, з якого і складається острів.