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Полювання за скарбами: геологи організували пошук найважливіших корисних копалин на Землі (фото)

Шахта рідкоземельних елементів Маунтін-Пасс у Каліфорнії
Фото: TMY350/Wikimedia Commons | У США геологи організували пошук найважливіших корисних копалин

Геологи отримали список "найважливіших корисних копалин" з колекції з 50 видобутих речовин, які зараз надходять здебільшого з інших країн, включно з деяких недружніх до США держав.

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Перше загальнонаціональне геологічне дослідження в США за покоління може виявити вкрай необхідні запаси найважливіших корисних копалин. Про це інформує Science.

Геологічний рельєф є дуже різноманітним. Він побудований з залишків вулканічних островів, які зіткнулися з Північною Америкою сотні мільйонів років тому. Фахівці мають намір дослідити масштабні території на наявність "найважливіших корисних копалин", колекції з 50 видобутих речовин, які зараз надходять здебільшого з інших країн.

Кілька тем викликають більшу підтримку обох партій у Вашингтоні. У списку, створеному Геологічною службою США, містяться 17 рідкоземельних елементів, які виробляються переважно в Китаї, а також досить звичні матеріали, такі як цинк, який використовується для виробництва сталі. Є й кобальт, який використовується в акумуляторах електромобілів.

"Ці товари необхідні для всього. Вони також є джерелом конфліктів", – зазначила Сара Райкер, заступниця директора з енергетики та мінералів Геологічної служби США.

Магнітні аномалії (червоні) поблизу Міссурі показують поклади оксиду заліза, утворені 1,4 мільярда років тому Fullscreen
Магнітні аномалії (червоні) поблизу Міссурі показують поклади оксиду заліза, утворені 1,4 мільярда років тому
Фото: Геологічна служба США

З її слів, нові відкриття здатні спровокувати бурхливий видобуток. Екологи не сприймають цю ініціативу позитивно. Фахівці вважають, що у разі винайдення перспективних рудних систем, компаніям доведеться продемонструвати, що вони можуть розробляти їх безпечно та з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

польові кампанії з виявлення гірських порід, Earth MRI Fullscreen
польові кампанії з виявлення гірських порід, Earth MRI
Фото: Геологічна служба США
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Повітряні дослідження МРТ Землі з польотами лише на 100 метрів над поверхнею додадуть набагато більше деталей і сформують нове покоління точніших геологічних мап. Отримавши 320 мільйонів доларів від Конгресу, Геологічна служба США фінансує бортові та польові кампанії з виявлення гірських порід, які, ймовірно, містять мінерали, важливі для відновлюваної енергії та електроніки, такі як літій і рідкоземельні елементи.

Кампанія під назвою Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI) – перша масштабна оцінка мінеральних багатств країни майже за півстоліття. Вона використовує різні методи залежно від геології кожного регіону.

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Нагадаємо, 31 травня в IFLScience повідомили, що на вершині вулканічного острова знайдено каміння, якого там бути не повинно. Вулканічний острів Анжуан утворився в басейні океану, коли тектонічні плити відсунулися одна від одної, внаслідок чого магма піднялася і застигла, утворивши базальт, з якого і складається острів.