Как лгут иллюстрации: почему изображения передают ложные описания научных экспериментов

Историк науки Брено Арсиоли Моура проанализировал иллюстрации 19 века и обнаружил серьезные ошибки в изображении эксперимента Бенджамина Фраклина с воздушным змеем. Ученый никогда не искал ударов молнии, а имел целью доказать наличие электрического заряда в облаках.

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Наука, дисциплина, основывающаяся на эмпирических данных, часто оказывается переплетенной с нарративами, расходящимися с фактической основой, на которой она построена. Популярным историям о выдающихся ученых и их экспериментах часто не хватает существенной правдивости, что приводит к искривленному пониманию их открытий, пишет ScienceAlert.

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Возьмем, например, широко распространенный анекдот о яблоке, упавшем на голову Исаака Ньютона, которое якобы катализировало осознание им концепции гравитации. Однако в этой истории мало правды. Так же теория эволюции Чарльза Дарвина не основывалась исключительно на клювах зябликов, как это принято изображать.

Еще одна широко искаженная история — об открытии электричества Бенджамином Франклином благодаря эксперименту с воздушным змеем. Распространенное изображение Франклина, который бесстрашно выходит в открытое поле во время грозы, держа воздушного змея, уязвимого к ударам молнии, представляет неправдоподобный сценарий.

Такие иллюстрации, в том числе и те, что используются такими уважаемыми научными учреждениями, как Лондонское королевское общество, никогда не имели целью служить образовательной цели.

Пытаясь исправить эти неточности, историк науки Брено Арсиоли Моура провел тщательный анализ семи иллюстраций 19-го века, изображающих эксперимент Франклина с воздушным змеем. Его выводы выявили расхождения в этих изображениях, которые в первую очередь вытекают из того, что они базируются на информации, полученной из вторых рук. Распространенными были серьезные ошибки, связанные с передачей электричества, ролью проводников и изоляторов, а также защитой экспериментатора.

Распространенное изображение Франклина, который бесстрашно выходит в открытое поле во время грозы, держа воздушного змея, уязвимого к ударам молнии, представляет неправдоподобный сценарий Фото: The Columbian Lady's and Gentleman's Magazine/The Library of Congress

Вопреки распространенному мнению, Франклин не стремился привлечь молнию к своему воздушному змею, полностью осознавая потенциально фатальные последствия. Скорее, его намерением было определить, наэлектризованы ли облака, содержащие молнии.

К тому времени электричество уже было известно ученым. Франклин разработал эксперимент, в котором мокрая от дождя нить воздушного змея с прикрепленным к ней металлическим ключом могла потенциально проводить электричество с неба, в то время как человек, запускавший змея, оставался изолированным шелковой нитью.

Осторожно приближаясь к металлическому ключу, они замечали слабую искру, что подтверждало наличие электрического заряда в облаках над головой.

Вопреки распространенному мнению, Франклин не стремился привлечь молнию к своему воздушному змею, полностью осознавая потенциально фатальные последствия Фото: Pepper, 1860, p. 173

Логика эксперимента Франклина звучит убедительно, но его фактическое исполнение остается неизвестным. В автобиографии Франклин почти не упоминает эксперимент с воздушным змеем, зато отмечая подобную попытку, известную как эксперимент с "сторожевой будкой".

Эта альтернативная концепция предусматривала высокий металлический стержень, который поднимался в небо, соединенный с небольшим электрическим проводником в соседнем укрытии. Моура отмечает два важных аспекта: эксперимент не планировалось проводить во время шторма, чтобы использовать удары молнии, и стержень не был заземлен, а закреплен на изоляционной подставке для аккумулирования добытой электроэнергии.

Эта альтернативная концепция предусматривала высокий металлический стержень, который поднимался в небо, соединенный с небольшим электрическим проводником в соседнем укрытии Фото: Franklin, 1756

Первоисточником, подробно описывающим эксперимент с воздушным змеем, является отчет, написанный историком Джозефом Пристли в 1767 году. Пристли утверждал, что Франклин доверил своему сыну эксперимент из-за сомнений в его успехе.

Рассказ Пристли, который он получил из достоверного источника, утверждает, что сын Франклина помогал ему поднимать воздушного змея в июне 1752 года. Примечательно, что на последующих иллюстрациях часто изображен ребенок, хотя его внешний вид сильно противоречит фактическому возрасту сына Франклина в то время.

Кроме того, в отчете Пристли не подчеркивается важность поиска укрытия, что привело к появлению бесчисленного количества иллюстраций, на которых Франклин и его сын стоят в открытом поле. Лишь в редких случаях они изображены под соломенной крышей. Кроме того, на многих изображениях отсутствует ключ или Франклин держит воздушного змея без какой-либо изоляции, что является очень важными аспектами.

На самой древней иллюстрации, которую исследовал Моура, под названием "Философ и его воздушный змей", ошибочно изображен Франклин, который держит веревку воздушного змея над ключом. Эта ошибка сводит на нет весь эксперимент, поскольку она заземляет металлический предмет и препятствует возникновению искры.

Еще более тревожным является то, что другие иллюстрации неточно указывают на то, что молния попала в воздушного змея или вблизи него, что стало бы фатальным как для Бенджамина, так и для Уильяма Франклина.

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