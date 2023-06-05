Як брешуть ілюстрації: чому зображення передають неправдиві описи наукових експериментів

Історик науки Брено Арсіолі Моура проаналізував ілюстрації 19-го століття і виявив серйозні помилки у зображенні експерименту Бенджаміна Фракліна з повітряним змієм. Науковець ніколи не шукав ударів блискавки, а мав на меті довести наявність електричного заряду в хмарах.

Related video

Наука, дисципліна, що ґрунтується на емпіричних даних, часто виявляється переплетеною з наративами, які розходяться з фактичною основою, на якій вона побудована. Популярним історіям про видатних учених та їхні експерименти часто бракує суттєвої правдивості, що призводить до викривленого розуміння їхніх відкриттів, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Візьмемо, наприклад, широко розповсюджений анекдот про яблуко, що впало на голову Ісаака Ньютона, яке нібито каталізувало усвідомлення ним концепції гравітації. Однак у цій історії мало правди. Так само теорія еволюції Чарльза Дарвіна не ґрунтувалася лише на дзьобах зябликів, як заведено зображати.

Ще одна широко викривлена історія — про відкриття електрики Бенджаміном Франкліном завдяки експерименту з повітряним змієм. Поширене зображення Франкліна, який безстрашно виходить у відкрите поле під час грози, тримаючи повітряного змія, вразливого до ударів блискавки, представляє неправдоподібний сценарій.

Такі ілюстрації, зокрема й ті, що використовують такі поважні наукові установи, як Лондонське королівське товариство, ніколи не мали на меті слугувати освітній меті.

Намагаючись виправити ці неточності, історик науки Брено Арсіолі Моура провів ретельний аналіз семи ілюстрацій 19-го століття, що зображують експеримент Франкліна з повітряним змієм. Його висновки виявили розбіжності в цих зображеннях, які насамперед випливають із того, що вони базуються на інформації, отриманій з других рук. Поширеними були серйозні помилки, пов'язані з передачею електрики, роллю провідників та ізоляторів, а також захистом експериментатора.

Поширене зображення Франкліна, який безстрашно виходить у відкрите поле під час грози, тримаючи повітряного змія, вразливого до ударів блискавки, представляє неправдоподібний сценарій. Фото: The Columbian Lady's and Gentleman's Magazine/The Library of Congress

Всупереч поширеній думці, Франклін не прагнув привернути блискавку до свого повітряного змія, повністю усвідомлюючи потенційно фатальні наслідки. Ймовірніше, його наміром було визначити, чи хмари, що містять блискавки, наелектризовані.

На той час електрика вже була відома вченим. Франклін розробив експеримент, в якому мокра від дощу нитка повітряного змія з прикріпленим до неї металевим ключем могла потенційно проводити електрику з неба, в той час як людина, що запускала змія, залишалася ізольованою шовковою ниткою.

Обережно наближаючись до металевого ключа, вони помічали слабку іскру, що підтверджувало наявність електричного заряду в хмарах над головою.

Всупереч поширеній думці, Франклін не прагнув привернути блискавку до свого повітряного змія, повністю усвідомлюючи потенційно фатальні наслідки Фото: Pepper, 1860, p. 173

Логіка експерименту Франкліна звучить переконливо, але його фактичне виконання залишається невідомим. В автобіографії дослідник майже не згадує експеримент з повітряним змієм, натомість наголошуючи на подібній спробі, відомій як експеримент з "вартовою будкою".

Ця альтернативна концепція передбачала високий металевий стрижень, що здіймався в небо, з'єднаний з невеликим електричним провідником у сусідньому укритті. Моура наголошує на двох важливих аспектах: експеримент не планували проводити під час шторму, щоб використати удари блискавки, і стрижень не заземлили, а закріпили на ізоляційній підставці для акумулювання видобутої електроенергії.

Ця альтернативна концепція передбачала високий металевий стрижень, що здіймався в небо, з'єднаний з невеликим електричним провідником у сусідньому укритті Фото: Franklin, 1756

Першоджерелом, що детально описує експеримент з повітряним змієм, є звіт, написаний істориком Джозефом Прістлі в 1767 році. Прістлі стверджував, що Франклін довірився своєму синові про експеримент через сумніви щодо його успіху.

Розповідь Прістлі, яку він отримав з достовірного джерела, стверджує, що син Франкліна допомагав йому підіймати повітряного змія в червні 1752 року. Прикметно, що на наступних ілюстраціях часто зображена дитина, хоча її зовнішній вигляд сильно суперечить фактичному віку сина Франкліна на той час.

Крім того, у звіті Прістлі не йдеться про важливість пошуку укриття, що призвело до появи незліченної кількості ілюстрацій, на яких Франклін і його син стоять у відкритому полі. Лише в рідкісних випадках вони зображені під солом'яним дахом. Крім того, на багатьох зображеннях відсутній ключ або Франклін тримає повітряного змія без будь-якої ізоляції, що є дуже важливими аспектами.

На найдавнішій ілюстрації, яку дослідив Моура, під назвою "Філософ і його повітряний змій", помилково зображено Франкліна, який тримає мотузку повітряного змія над ключем. Ця помилка зводить нанівець весь експеримент, оскільки вона заземлює металевий предмет і перешкоджає виникненню іскри.

Ще тривожнішим є те, що інші ілюстрації неточно вказують на те, що блискавка влучила в повітряного змія або поблизу нього, що стало б фатальним як для Бенджаміна, так і для Вільяма Франкліна.

Раніше Фокус писав про Філадельфійський експеримент із "телепортацією" корабля. Вчені перевірили, наскільки це можливо насправді.

А також ми розповідали про позаземну картоплю фрі. Вчені дізналися, чи приготують її космонавти в умовах мікрогравітації.