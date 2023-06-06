Способны убить до 700 человек. Ученые рассказали почему стоит опасаться конусовидных улиток (видео)

Исследователи напоминают, что далеко не все смертельно опасные животные в мире прямо демонстрируют свои намерения, некоторые держат "козыри в рукаве".

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Может быть весьма трудно распознать в улитках угрозу, но ученые напоминают — они входят в пятерку самых опасных животных для человека на Земле. Например, пресноводные улитки являются переносчиками огромного количества человеческих болезней. Однако существуют и такие, яд которых способен убить до 700 человек, пишет IFLScience.

Речь идет об улитках-конусах, которые обитают в океане и носят свои гарпуны, наполненные сложным коктейлем нейротоксинов. Этот яд способен мгновенно парализовать добычу и, увы, люди не исключение.

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Одним из самых простых способов получить дозу нейротоксина является прикосновение к конусной улитке или попытка ее подтолкнуть. Ученые отмечают, что порой бывает сложно быть должным образом осторожными с природой. В особенности, когда она не выглядит такой уж страшной, однако правда такова, что некоторые опасные животные не рекламируют тот факт, что они обладают серьезным ядом.

Апосематизм — название предупреждающих сигналов, которые предназначены для защиты от хищников. Например, одним из самых ярких примеров являются ядовитые лягушки. Их предупреждающие знаки заключены в ярких оттенках синего, красного и желтые и будто кричат что-то вроде "съешь меня, и ты, вероятно, умрешь".

Но конусные улитки не попадают в эту категорию, ведь они вовсе не пытаются казаться опасными, чтобы избежать нападения хищников. При этом, по информации исследователей, яд одной из самых смертоносных улиток в мире способен убить до 700 человек.

Как правило, текстильные улитки-конусы (Conus Textile) хорошо маскируются в песке. Здесь они проводят большую часть времени, пока добыча не окажется в зоне досягаемости их "выстрела". Затем они пускают в ход свое смертоносное оружие. По сути, они обладают модифицированным зубом, который образует похожий на копье снаряд, используемый для введения нейротоксина.

Отметим, что абсолютно все конусные улитки ядовиты, однако степень их ядовитости и коктейль токсинов у них разные, чтобы нацеливаться на конкретную добычу. Например, более крупные виды охотятся на мелкую рыбу, тогда как более мелкие предпочитают червей.

В более раннем исследовании ученые из Университета штата Юта также обнаружили, что крупные конусные улитки используют не только нейротоксины, но и инсулин. Но не тот, которым они регулируют уровень сахара в собственной крови. А тот, что используется рыбами, на которых улитки охотятся. Эксперименты показали, что таким образом улитки атакуют рыб — те впадают в гипогликемический шок и начинают двигаться крайне медленно.

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