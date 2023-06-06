Здатні вбити до 700 людей. Вчені розповіли чому варто побоюватися конусоподібних равликів (відео)

Дослідники нагадують, що далеко не всі смертельно небезпечні тварини у світі прямо демонструють свої наміри, дехто тримає "козирі у рукаві".

Related video

Може бути вкрай дуже важко розпізнати у равликах загрозу, але вчені нагадують — вони входять до п'ятірки найнебезпечніших тварин для людини на Землі. Наприклад, прісноводні равлики є переносниками величезної кількості людських хвороб. Однак існують і такі, отрута яких здатна вбити до 700 осіб, пише IFLScience.

Йдеться про равликів-конусів, які мешкають в океані й носять свої гарпуни, наповнені складним коктейлем нейротоксинів. Ця отрута здатна миттєво паралізувати здобич і, на жаль, люди не виняток.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із найпростіших способів отримати дозу нейротоксину є дотик до конусного равлика або спроба його підштовхнути. Вчені зазначають, що часом буває складно бути належним чином обережними з природою. Особливо, коли вона не виглядає такою вже страшною, проте правда така, що деякі небезпечні тварини не рекламують той факт, що вони мають серйозну отруту.

Апосематизм — назва попереджувальних сигналів, які призначені для захисту від хижаків. Наприклад, одним із найяскравіших прикладів є отруйні жаби. Їхні попереджувальні знаки зосереджені в яскравих відтінках синього, червоного та жовтого і ніби кричать щось на кшталт "з'їж мене, і ти, мабуть, помреш".

Але конусні равлики не потрапляють до цієї категорії, адже вони зовсім не намагаються здаватися небезпечними, щоб уникнути нападу хижаків. Однак, за інформацією дослідників, отрута одного з найбільш смертоносних равликів у світі здатна вбити до 700 осіб.

Як правило, текстильні равлики-конуси (Conus Textile) добре маскуються у піску. Тут вони проводять більшу частину часу, поки здобич не опиниться в зоні досяжності їхнього "пострілу". Потім вони пускають у хід свою смертоносну зброю. По суті, вони мають модифікований зуб, який утворює схожий на спис снаряд, що використовується для введення нейротоксину.

Зазначимо, що абсолютно всі конусні равлики отруйні, проте ступінь їхньої отруйності та коктейль токсинів у них різні, щоб націлюватися на конкретну здобич. Наприклад, більші види полюють на дрібну рибу, тоді як дрібніші воліють спіймати хробаків.

У більш ранньому дослідженні вчені з Університету штату Юта також з'ясували, що великі конусні равлики використовують як нейротоксини, так й інсулін. Але не той, яким вони регулюють рівень цукру у власній крові. А той, що використовується рибами, на яких равлики полюють. Експерименти показали, що в такий спосіб равлики атакують риб — ті впадають у гіпоглікемічний шок і починають рухатися вкрай повільно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вас вкусить чорна вдова.