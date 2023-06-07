Не можете похудеть – вините семью: близкие могут саботировать попытки сбросить лишний вес

Новое исследование говорит о том, что наши друзья и родственники могут оказывать "негативную социальную поддержку" даже не осознавая этого.

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Похудение и так является достаточно непростой задачей, которую могут усложнить наши близкие. Психологи считают, что наши друзья и семья могут "саботировать" попытки сбросить лишний вес, намеренно или неосознанно, пишет Daily Mail.

Они могут отговаривать от перехода на здоровое питание, соблазняя лакомствами, или же уговорить остаться на диване перед телевизором вместо того, чтобы отправиться в спортзал или на прогулку.

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Новое исследование, проведенное экспертами из Университета Суррея, говорит о том, что "не всякая социальная поддержка полезна", в некоторых случаях она даже может навредить. Это исследование было опубликовано вслед за другим, в котором говорится, что к 2035 году больше половины из 8 млрд человек в мире будут страдать от ожирения.

На основе предыдущих исследований и анкетирования исследователи пришли к выводу, что существует три основных способа, которыми близкие могут нам помешать: саботаж, сговор и кормление.

Саботаж представляет собой осознанное и преднамеренное разрушение целей человека сбросить лишний вес. Он может заключаться в отговаривании от перехода на здоровую диету, например, из-за дополнительных расходов или "невкусного" меню.

Также близкие могут отказываться выходить с вами на прогулки или сетовать на стоимость абонемента в спортзал.

В это же время сговор, по словам автора исследования профессора Джейн Огден, это скорее потакание нашим слабостям со стороны наших близких. Например, когда человек не хочет идти на прогулку и его партнер с ним охотно соглашается.

И наконец третий способ — кормление, причины у которого могут быть самые разные, в том числе и неосознанные.

Мотивы кормления могут быть самыми разными, например, чтобы недоеденная еда не пропадала впустую. Или же покупка лакомства в знак "семейной любви", например, любимых конфет, чтобы проявить заботу.

Зачастую, три трипа такой "негативной социальной поддержки" являются непреднамеренными, и чаще всего люди не понимают, какой ущерб они наносят.

Правда, по словам профессора Огден, некоторые люди могут преднамеренно вести себя подобным образом, потому как им не нравятся изменения, которые повлечет за собой переход на здоровый образ жизни их близких. Также причина может быть и в их собственной неуверенности.

Напомним, ранее ученые назвали эффективную формулу для похудения. Метод позволяет не только сбросить вес, но и удержать полученный результат.