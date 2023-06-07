Операции в прошлом. Ученые нашли способ стерилизовать кошку с помощью инъекции

Исследователи утверждают, что потребуется всего одна инъекция генной терапии, чтобы сделать животное навсегда бесплодным.

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Стерилизация кошек — вполне нормальная часть жизни с питомцем, однако она может быть весьма дорогостоящей, инвазивной и не очень практичной, когда речь заходит о бездомных животных. Теперь исследователи уверяют, что им удалось решить эту проблему, пишет New Atlas.

Исследователи из зоопарка Цинциннати, Массачусетской больницы общего профиля и Центра генной терапии Horae разработали и испытали альтернативный метод, который позволяет сделать самок кошек бесплодными навсегда с помощью всего одной инъекции генной терапии. По мнению исследователей, новый метод значительно упростит процесс стерилизации, в особенности для бездомных кошек, так как потребуется лишь одна доза генной терапии антимюллеровым гормоном (АМГ), чтобы предоставить кошкам постоянную контрацепцию.

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По словам старшего автора исследования, доктора Билла Суонсона, модель "отлова кастрации/стерилизации/возвращения" достаточно сложно осуществима в больших масштабах, так как операции требуют анестезии, хирургического оборудования и помещений, а также большого количества ветеринаров. Увы, реализовать все это чрезвычайно сложно.

Новый метод намного проще, он включает введение генной терапии в мышцы животных, в результате чего клетки производят гораздо больше АМГ, чем обычно. Именно этот гормон останавливает созревание фолликулов яичников, эффективно предотвращая выход яйцеклеток.

В ходе исследования ученые проверили новый метод на шести самках кошек и сравнили результаты с тремя кошками, не получившими лечения. Результаты исследования показали, что у кошек, получивших инъекцию, уровень АМГ примерно в 100 раз выше, чем у животных в контрольной группе. Также исследователи провели два четырехмесячных испытания на разведение, проведенных с разницей в год — противозачаточный эффект все еще был очевиден.

По словам ведущего автора исследования, доктора Линдси Вансандт, они с коллегами обнаружили, что доказательства инъекции более чем убедительны. Тесты показали, что у всех кошек, не получивших лечение, родились котята, но ни одна из кошек, получивших дозу генной терапии, не забеременела.

Отметим, что исследователи следили за животными в течение трех лет после лечения, противозачаточный эффект все еще сохранялся. Ученые также отмечают, что в конце концов все животные, принявшие участие в исследовании были "усыновлены".

Теперь исследователи полагают, что данная генная терапия может быть первым многообещающим шагом к решению проблемы бездомных кошек. Согласно данным Международной организации по защите и благополучию животных (IAPWA), сегодня в мире насчитывается более 480 миллионов бездомных кошек. Более того, ученые полагают, что они также представляют угрозу друг для друга и для домашних кошек, а также местной дикой природы в любой стране, где находится.

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