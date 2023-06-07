Операції у минулому. Вчені знайшли спосіб стерилізувати кішку за допомогою ін'єкції

Дослідники стверджують, що знадобиться лише одна ін'єкція генної терапії, щоб зробити тварину назавжди безплідною.

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Стерилізація кішок — цілком нормальна частина життя з улюбленцем, проте вона може бути дуже дорогою, інвазивною і не дуже практичною, коли йдеться про безпритульних тварин. Тепер дослідники запевняють, що їм вдалося розв'язати цю проблему, пише New Atlas.

Дослідники із зоопарку Цинциннаті, Массачусетської лікарні загального профілю та Центру генної терапії Horae розробили та випробували альтернативний метод, який дозволяє зробити самок кішок безплідними назавжди за допомогою лише однієї ін'єкції генної терапії. На думку дослідників, новий метод значно спростить процес стерилізації, особливо для безпритульних кішок, тому що знадобиться лише одна доза генної терапії антимюллеровим гормоном (АМГ), щоб надати кішкам постійну контрацепцію.

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За словами старшого автора дослідження, доктора Білла Суонсона, модель "вилову, кастрації/стерилізації, повернення" досить складно здійснена у великих масштабах, оскільки операції потребують анестезії, хірургічного обладнання та приміщень, а також великої кількості ветеринарів. На жаль, реалізувати все це надзвичайно складно.

Новий метод набагато простіше, він полягає у введенні генної терапії у м'язи тварин, внаслідок чого клітини виробляють набагато більше АМГ, ніж зазвичай. Саме цей гормон зупиняє дозрівання фолікулів яєчників, ефективно запобігаючи виходу яйцеклітин.

Під час дослідження вчені перевірили новий метод на шести самках кішок і порівняли результати з трьома кішками, які не отримали лікування. Результати дослідження показали, що у кішок, які отримали ін'єкцію, рівень АМГ приблизно в 100 разів вищий, ніж у тварин у контрольній групі. Також дослідники провели два чотиримісячні випробування на розведення, проведені з різницею у рік — протизаплідний ефект все ще був очевидним.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Ліндсі Вансандт, вони з колегами виявили, що докази ін'єкції більш ніж переконливі. Тести показали, що у всіх кішок, які не отримали лікування, народилися кошенята, але жодна з кішок, які отримали дозу генної терапії, не завагітніла.

Зауважимо, що дослідники стежили за тваринами протягом трьох років після лікування, протизаплідний ефект все ще зберігався. Вчені також зазначають, що зрештою всі тварини, які брали участь у дослідженні, були "усиновлені".

Тепер дослідники вважають, що ця генна терапія може бути першим перспективним кроком до розв'язання проблеми бездомних тварин. За даними Міжнародної організації із захисту та добробуту тварин (IAPWA), сьогодні у світі налічується понад 480 мільйонів бездомних кішок. Ба більше, вчені вважають, що вони також загрожують один одному і домашнім кішкам, а також місцевій дикій природі в будь-якій країні, де знаходиться.

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