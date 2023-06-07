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Технологии и наука

Древний артефакт: археологи обнаружили самую древнюю статую, связанную с буддизмом

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Фото: INTACH/Anil Dhir | Как сообщают ученые, слон имел большое значение как королевское животное в Древней Индии, олицетворяя приход дождей и плодородие

На востоке Индии археологи раскопали древнюю статую слона, которая, как полагают, была изготовлена около 2300 лет назад, во времена, когда в регионе господствовал буддизм. Как сообщают ученые, слон имел большое значение как королевское животное в Древней Индии, олицетворяя приход дождей и плодородие.

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Возглавлял археологическую команду историк Анил Дхир в сопровождении других членов Индийского национального фонда искусства и культурного наследия (INTACH). Их раскопки принесли результаты в апреле, когда они наткнулись на эту статую у берегов реки Дайя в районе Пури в штате Одиша. Первоначально команда проводила исследование долины реки Дайя, чтобы задокументировать ее историческое наследие, и была в восторге, когда обнаружила большое количество реликвий из древней эпохи буддизма, который процветал в этом регионе, пишет Live Science.

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Среди захороненных сокровищ, найденных в окрестностях деревни, команда обнаружила архитектурные фрагменты буддийского храма. Кроме того, они отметили, что статуя слона имеет удивительное сходство с другой скульптурой слона, обнаруженной в Дхаули, древнем буддийском центре, расположенном примерно в 19 километрах выше по течению реки. Статуя из Даули была датирована периодом между 272 и 231 годами до нашей эры.

Согласно заявлению INTACH, поймы рек Дайя и Мандакини могут похвастаться большим количеством буддийских древностей, что еще больше подчеркивает историческое значение региона. Помимо буддийских артефактов, исторические записи указывают на строительство форта на этом месте в 16 веке. Остатки оборонительных стен и рва, связанные с этим фортом, были обнаружены командой INTACH.

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Важность мотива слона в буддизме хорошо задокументирована, он появляется в многочисленных буддийских памятниках
Фото: INTACH/Anil Dhir

Важность мотива слона в буддизме хорошо задокументирована, он появляется в многочисленных буддийских памятниках. Историк Кристиан Лучаниц из SOAS при Лондонском университете отметил, что слоны имели большое значение как королевские животные в Древней Индии, символизируя приход муссонных дождей и олицетворяя плодородие.

Питер Харви, историк буддизма и советник по вопросам веры в Йоркском университете Сент-Джон в Великобритании, объяснил, что добуддийский бог Индра часто изображался верхом на слоне. В начале существования индийского буддизма Индру считали учеником Будды и называли Сакра. Таким образом, связь между слонами и буддизмом происходит от сказки, в которой матери Сиддхартхи Гаутамы, индийского принца, впоследствии ставшего Буддой, приснилось, что в ее лоно вошел белый слон.

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