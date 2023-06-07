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Технології та наука

Стародавній артефакт: археологи виявили найдревнішу статую, пов'язану з буддизмом

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Фото: INTACH/Anil Dhir | Як повідомляють вчені, слон мав велике значення як королівська тварина у Стародавній Індії, уособлюючи прихід дощів та родючість

На сході Індії археологи розкопали стародавню статую слона, яка, як вважають, виготовлена близько 2300 років тому, в часи, коли в регіоні панував буддизм. Як повідомляють вчені, слон мав велике значення як королівська тварина у Стародавній Індії, уособлюючи прихід дощів та родючість.

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Очолював археологічну команду історик Аніл Дхір у супроводі інших членів Індійського національного фонду мистецтва і культурної спадщини (INTACH). Їхні розкопки принесли результати у квітні, коли вони натрапили на цю статую біля берегів річки Дайя в районі Пурі в штаті Одіша. Спочатку команда проводила дослідження долини річки Дайя, щоб задокументувати її історичну спадщину, і була в захваті, коли виявила велику кількість реліквій з давньої епохи буддизму, який процвітав у цьому регіоні, пише Live Science.

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Серед похованих скарбів, знайдених в околицях села, команда виявила архітектурні фрагменти буддійського храму. Крім того, вони зазначили, що статуя слона має дивовижну схожість з іншою скульптурою слона, виявленою в Дхаулі, стародавньому буддійському центрі, розташованому приблизно в 19 кілометрах вище за течією річки. Статуя з Дхаулі датована періодом між 272 і 231 роками до нашої ери.

Згідно із заявою INTACH, заплави річок Дайя і Мандакіні можуть похвалитися великою кількістю буддійських старожитностей, що ще більше підкреслює історичне значення регіону. Окрім буддійських артефактів, історичні записи вказують на будівництво форту на цьому місці в 16 столітті. Залишки оборонних стін і рову, пов'язані з цим фортом, виявила команда INTACH.

Будда, буддизм, статуя, слон, Індія, розкопки, археологія, річка, дослідження, скульптура слона, культурна спадщина, відкриття, знахідка, символізм, історія, історія буддизму, стародавня статуя, символ, дощі, родючість, історичне значення Fullscreen
Важливість мотиву слона в буддизмі добре задокументована, він з'являється в численних буддійських пам'ятках
Фото: INTACH/Anil Dhir

Важливість мотиву слона в буддизмі добре задокументована, він з'являється в численних буддійських пам'ятках. Історик Крістіан Лучаніц з SOAS при Лондонському університеті зазначив, що слони мали велике значення як королівські тварини в Стародавній Індії, символізуючи прихід мусонних дощів і уособлюючи родючість.

Пітер Харві, історик буддизму і радник з питань віри в Йоркському університеті Сент-Джон у Великобританії, пояснив, що добуддійський бог Індра часто зображувався верхи на слоні. На початку існування індійського буддизму Індру вважали учнем Будди і називали Сакра. А отже, зв'язок між слонами і буддизмом походить від казки, в якій матері Сіддхартхи Гаутами, індійського принца, який згодом став Буддою, приснилося, що в її лоно увійшов білий слон.

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