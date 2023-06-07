Грудное вскармливание — секретный ингредиент высоких оценок в школе, — говорят ученые

Ответ на вопрос о том, может ли грудное вскармливание способствовать повышению успеваемости в средней школе, может быть найден в недавнем британском исследовании.

Related video

Доктор Рене Перейра-Элиас из Наффилдской кафедры здоровья населения Оксфордского университета вместе со своей командой опубликовал исследование, в котором изучалась потенциальная связь между длительным грудным вскармливанием в младенчестве и успеваемостью в средней школе. Около 5000 британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год, отслеживались на протяжении всего детства, и анализировались их успехи в стандартных тестах по английскому языку и математике в старших классах. Целью исследования было понять, может ли грудное вскармливание стать катализатором повышения успеваемости в школе, пишет HealthDay.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Грудное вскармливание подобно питанию корней растения. Оно способствует развитию мозга, что потенциально может привести к повышению успеваемости, так же как богатая питательными веществами почва может стимулировать рост растения. Именно так считает доктор Перейра-Элиас, хотя он также подчеркнул, что разница в результатах тестов между детьми, которых кормили грудью дольше, и теми, кого не кормили вообще, была скромной, а не огромной академической пропастью.

Хотя это исследование открывает интригующую линию дискуссии, оно не делает окончательного вывода о том, что грудное вскармливание приводит к лучшим оценкам. Напротив, оно подчеркивает потенциальную связь, что напоминает обнаружение закономерности в головоломке, но не имеет всех частей для ее подтверждения.

Доктор Перейра-Элиас подчеркнул, что грудное вскармливание, если женщина решает и может это делать, может быть полезным в нескольких отношениях. Оно может дать ребенку небольшое преимущество в учебе и предложить множество других преимуществ для здоровья. Однако он заверил матерей, не имеющих возможности или решивших не кормить грудью, что их дети необязательно пострадают в академическом плане, поскольку разница в оценках остается относительно небольшой.

Исследовательская группа тщательно изучила корреляцию между результатами стандартизированных тестов по английскому языку и математике в возрасте 16 лет и продолжительностью грудного вскармливания ребенка.

Удивительно, но 33% участников никогда не кормили грудью, а остальные 67% кормили грудью в течение разного времени. Среди них небольшая, но значительная часть, 10%, находилась на грудном вскармливании не менее 12 месяцев.

Полученные данные проливают некоторый свет на обсуждаемую тему. Среди детей, находившихся на грудном вскармливании не менее 12 месяцев, только 19% не сдали тест по английскому языку, по сравнению с 42% среди детей, никогда не находившихся на грудном вскармливании. Что касается отличников, то 29% детей, находившихся на грудном вскармливании 12 месяцев и более, получили оценку А или А+, в отличие от всего лишь 10% детей, не находившихся на грудном вскармливании.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в математике. 24% детей, находившихся на грудном вскармливании в течение года или более, не сдали экзамен, в то время как 42% детей, никогда не кормившихся грудью, не сдали экзамен. Более того, 31% детей, которых кормили грудью не менее 12 месяцев, получили высокие оценки (А или А+), по сравнению с 11% детей, которых не кормили грудью.

В итоге исследователи обнаружили, что у детей, которых кормили грудью не менее года, на 39% больше шансов получить высокие оценки на обоих экзаменах, и на 25% меньше шансов провалить экзамен по английскому языку, даже после учета таких факторов, как доход родителей и уровень образования.

Хотя результаты исследования были скромными, они пополнили массив доказательств, подчеркивающих важность грудного вскармливания для общего роста и развития младенцев.

Ранее Фокус писал о том, что хорошие отношения с родителями помогают детям во взрослой жизни. По словам исследователей подростки, имеющие позитивные отношения со своими родителями, как правило, имеют меньший уровень стресса и менее подвержены зависимостям во взрослой жизни.

Также Фокус писал о 20ти детях, которых оставили одних в доме, в рамках скандального эксперемента. Совсем неэтичные эксперименты на детях проводятся еще с 20 века, при этом никаких качественных данных из них не выносится.