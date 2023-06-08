Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Не только красота: религиозная средневековая музыка имела скрытые мотивы

история, исследование, музыка, песни, религиозная музыка, Средневековья, латина, красота, практическая цель, ритуал, Бог, колядка, религиозное течение, мелодия, мотив, вокал, образование, тексты, стихи, творчество, пение, религия, вера
Фото: Wikiart | В Средневековье фразу "Benedicamus Domino", означающую "Хвалимо Господа", обычно использовали как завершающий призыв в священных ритуалах

В Средневековье фразу "Benedicamus Domino", означающую "Хвалим Господа", обычно использовали в качестве заключительного призыва в священных ритуалах. Исследователи ответили, как женщины и мужчины в религиозном движении Devotio moderna создавали музыку для Benedicamus Domino в мессах и ритуалах.

Related video

Средневековая религиозная музыка, согласно выводам Манон Лувио, музыковеда из Университета Осло, служила практической цели, а не стремилась к красоте и сложности. Исследовательский проект Лувио "BENEDICAMUS: музыкальное и поэтическое творчество для уникального момента в западнохристианской литургии 1000-1500 гг." сосредотачивался на значении вокального возгласа Benedicamus Domino в женской религиозной среде, пишет Phys.org.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Во время своего исследования, изучая немецкие, бельгийские и голландские нотные рукописи 15 века в поисках рождественской колядки "Puer nobis nascitur", Лувио заметила, что использовалась известная простенькая мелодия, которая ассоциируется с "Benedicamus Domino". Это натолкнуло ее на мысль, что простота и знакомство с мелодией облегчило написание новых текстов, таких как рождественская колядка.

Интересно, что она обнаружила, что рождественскую песню пели не только на латыни, но и на других языках, например, на голландском.

Исследование Лувио сосредоточилось на религиозных течениях, которые делились на женские и мужские сообщества. Большинство исследованных ею рукописей происходили из женских сообществ, что указывает на связь между переведенными текстами и женщинами, которые их пели.

Из-за ограниченного доступа к образованию женщины чаще пели не на латыни, а на других языках. Тем не менее она обнаружила, что женщины в религиозном движении также пели рождественскую песню, иногда решая не использовать латынь.

Вокальные тексты не были просто переводами латинских текстов на голландский язык; были созданы совершенно новые тексты и стихи. Создание новых стихов бросало вызов предположению, что женщины были неграмотными, поскольку требовало определенного уровня грамотности.

Эти тексты были сосредоточены на том, чтобы вызывать эмоции и направлять певиц на переживание соответствующих чувств. Радость была одной из эмоций, которую должна была вызвать мелодия, а некоторые тексты содержали серии гласных для выражения невыразимой радости.

Лувио сравнила голландские тексты, используемые в мужском и женском сообществах. В то время как женские тексты пели о Деве Марии во время рождения Иисуса Христа, изображая ее как мать и преданного человека, мужские тексты подчеркивали скромные условия, в которых родился Иисус, подчеркивая голую землю и низкую конюшню. Эти тексты имели целью вызвать разные эмоции: радость в случае с женским текстом и стыд в случае с мужским.

Статья Манон Лувио "Benedicamus Domino как выражение радости в рождественских песнях Devotio moderna" была опубликована в рамках специального выпуска Early Music под редакцией Кэтрин А. Брэдли. В статье рассматриваются способы, которыми "Benedicamus Domino" пели в низших странах в течение 15-го века, а также его место в более широком географическом и хронологическом контексте.

В специальном выпуске исследуется, как этот священный возглас создал пространство для женского музицирования и творчества в сообществах религиозных женщин в Чехии, Польше, Испании и Швеции.

Ранее Фокус писал о стендапе с 15-го века. В Британии найдена рукопись с "неприличным" выступлением менестреля.

А также мы рассказывали о еретических теориях Платона, входившего в клуб пифагорейцев.