Не только красота: религиозная средневековая музыка имела скрытые мотивы

В Средневековье фразу "Benedicamus Domino", означающую "Хвалим Господа", обычно использовали в качестве заключительного призыва в священных ритуалах. Исследователи ответили, как женщины и мужчины в религиозном движении Devotio moderna создавали музыку для Benedicamus Domino в мессах и ритуалах.

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Средневековая религиозная музыка, согласно выводам Манон Лувио, музыковеда из Университета Осло, служила практической цели, а не стремилась к красоте и сложности. Исследовательский проект Лувио "BENEDICAMUS: музыкальное и поэтическое творчество для уникального момента в западнохристианской литургии 1000-1500 гг." сосредотачивался на значении вокального возгласа Benedicamus Domino в женской религиозной среде, пишет Phys.org.

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Во время своего исследования, изучая немецкие, бельгийские и голландские нотные рукописи 15 века в поисках рождественской колядки "Puer nobis nascitur", Лувио заметила, что использовалась известная простенькая мелодия, которая ассоциируется с "Benedicamus Domino". Это натолкнуло ее на мысль, что простота и знакомство с мелодией облегчило написание новых текстов, таких как рождественская колядка.

Интересно, что она обнаружила, что рождественскую песню пели не только на латыни, но и на других языках, например, на голландском.

Исследование Лувио сосредоточилось на религиозных течениях, которые делились на женские и мужские сообщества. Большинство исследованных ею рукописей происходили из женских сообществ, что указывает на связь между переведенными текстами и женщинами, которые их пели.

Из-за ограниченного доступа к образованию женщины чаще пели не на латыни, а на других языках. Тем не менее она обнаружила, что женщины в религиозном движении также пели рождественскую песню, иногда решая не использовать латынь.

Вокальные тексты не были просто переводами латинских текстов на голландский язык; были созданы совершенно новые тексты и стихи. Создание новых стихов бросало вызов предположению, что женщины были неграмотными, поскольку требовало определенного уровня грамотности.

Эти тексты были сосредоточены на том, чтобы вызывать эмоции и направлять певиц на переживание соответствующих чувств. Радость была одной из эмоций, которую должна была вызвать мелодия, а некоторые тексты содержали серии гласных для выражения невыразимой радости.

Лувио сравнила голландские тексты, используемые в мужском и женском сообществах. В то время как женские тексты пели о Деве Марии во время рождения Иисуса Христа, изображая ее как мать и преданного человека, мужские тексты подчеркивали скромные условия, в которых родился Иисус, подчеркивая голую землю и низкую конюшню. Эти тексты имели целью вызвать разные эмоции: радость в случае с женским текстом и стыд в случае с мужским.

Статья Манон Лувио "Benedicamus Domino как выражение радости в рождественских песнях Devotio moderna" была опубликована в рамках специального выпуска Early Music под редакцией Кэтрин А. Брэдли. В статье рассматриваются способы, которыми "Benedicamus Domino" пели в низших странах в течение 15-го века, а также его место в более широком географическом и хронологическом контексте.

В специальном выпуске исследуется, как этот священный возглас создал пространство для женского музицирования и творчества в сообществах религиозных женщин в Чехии, Польше, Испании и Швеции.

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