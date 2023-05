Стендап из 15-го века. В Британии найдена рукопись с "непристойным" выступлением менестреля

Недавно исследователи раскрыли тайны менестрелей, подробнее изучив остроумные и смелые тексты в рукописи XV века. Они проливают свет на средневековую жизнь и развлечения, а также дают уникальный взгляд на юмор тогдашних людей.

В рукописи 15 века ученые обнаружили смехотворные тексты, которые беспощадно и сатирически высмеивают королей, священников и крестьян, призывая зрителей к употреблению алкоголя и удивляя их бессмысленными проделками. Это недавно найденное откровение проливает новый свет на известное чувство юмора Британии и значительную роль, которую играли менестрели в обществе того времени, пишет Phys.org.

Эти находки бросают вызов нашим пристрастным представлениям об английской комедийной культуре между эпохами Чосера и Шекспира.

На протяжении всего Средневековья менестрели путешествовали по ярмаркам, тавернам и благородным залам, очаровывая слушателей своими волшебными песнями и историями. Хотя вымышленные менестрели часто появлялись в средневековой литературе, упоминания о реальных исполнителях были немногочисленны и быстротечны. До сих пор сохранилось немного свидетельств об их жизни и творчестве, состоящих в основном из отрывочных имен, записей об оплате, инструментах, на которых они играли, и случайных упоминаний о местности, откуда они происходили.

Доктор Джеймс Уэйд с факультета английского языка Кембриджского университета и Гиртонского колледжа, случайно наткнулся на эти тексты, проводя исследования в Национальной библиотеке Шотландии.

Заинтригованный, он принялся за расследование обстоятельств, связанных с расшифровкой текстов Ричарда Хеге — как, где и почему он выполнял эту задачу.

В недавно опубликованном исследовании Уэйда основное внимание сосредоточено на начальном буклете из коллекции из девяти, известном под названием "Рукопись Хеге" Фото: National Library of Scotland

В недавно опубликованном исследовании Уэйда основное внимание сосредоточено на начальном буклете из коллекции из девяти, известном под названием "Рукопись Хеге". Там нашли три текста, на основе которых Уэйд пришел к выводу, что Хеге скопировал их около 1480 года с ныне утраченного пособия для запоминания, созданного неизвестным менестрелем, выступавшим на границе графств Дербишир и Ноттингемшир.

Три текста в буклете — бурлескный романс с хвостовой рифмой под названием "Охота на зайца", сатирическая проповедь в прозе и "Битва под Бреконветом", аллитерационный стих-нонсенс.

Уэйд утверждает: "Большинство средневековой поэзии, песен и рассказов потеряны для времени. Рукописи часто сохраняют остатки изящного искусства. Однако это открытие является особенным; оно чрезвычайно и оскорбительно, но одинаково бесценно. Стендап-комедия всегда связана с риском, и эти тексты являются удивительно смелыми, высмеивая как высокое, так и низкое".

"Встретить артиста-самоучку, который имеет минимальное образование, но создает удивительно оригинальный и ироничный материал, — это чрезвычайно редкий и увлекательный взгляд в прошлое, — с большим энтузиазмом заявляет Уэйд. — Эти тексты гораздо более комедийны, предоставляя отличный ассортимент от сатирических, иронических и бессмысленных до актуальных, интерактивных и метакомедийных. Это действительно праздник комедии".

Заметной изюминкой сборника есть поэма "Охота на зайца", которая переполнена шутками и абсурдными проделками, сосредоточенными на крестьянах:

"Джек Уэйд никогда не был таким грустным,

Как тогда, когда заяц наступил ему на голову

В случае, если бы она вырвала ему горло".

"Jack Wade was never so sad

As when the hare trod on his head

In case she would have ripped out his throat".

Наконец, аллитерационный нонсенс под названием "Битва под Бреконветом" выделяется в сборнике, поскольку такие композиции чрезвычайно редки в среднеанглийском языке.

В этом тексте фигурируют такие известные фигуры, как Робин Гуд, медведи-рыцари, бьющиеся шмели и праздничные свиньи. В стихотворении упоминаются несколько сел вблизи границы Дербишира и Ноттингемшира, приглашая аудиторию представить абсурдные случаи, происходящие в их собственных общинах.

"Материалы Хеге дают нам редкий шанс заглянуть в средневековый мир, кишащий устными рассказами и народными развлечениями", — с уважением заключает Уэйд.

Во время выступлений менестреля Англия втянулась в Войну Алой и Белой розы, и жизнь большинства ее обитателей была тяжелой. Однако эти тексты напоминают нам, что праздничные развлечения процветали в период, отмеченный социальной активностью.

