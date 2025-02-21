Пользуется успехом: где находится "самое странное место в мире" (фото)

Уникальный парк открыт для публики уже почти 30 лет. Он включает в себя храм подземного мира, пирамиды и необычные статуи. Всего маршрут прохождения занимает около двух часов.

Related video

Владельцу поместья Tupgill Park в Йоркширских Долинах (Великобритания), сэру Колину Армстронгу, и не снилось, что его владения станут местом паломничества для тысяч туристов. То, что начиналось как частное развлечение с небольшим лесом, башней и гротом, со временем превратилось в знаменитый аттракцион "Запретный угол", который сегодня ежегодно посещают около 150 000 человек. Об этом пишет Express.

Этот уникальный парк, открытый для публики уже почти 30 лет, известен своей причудливой атмосферой. Посетителей ждут храм подземного мира, игольное ушко, огромная пирамида из полупрозрачного стекла, тропинки, ведущие в никуда, и множество необычных статуй. Это место покоряет своей загадочностью как детей, так и взрослых.

Однако путь к успеху был непростым. Спустя всего год после открытия "Запретный угол" оказался под угрозой закрытия из-за проблем с разрешением на строительство. Преданные поклонники не остались в стороне: более 2000 писем в защиту аттракциона и петиция с 10 000 подписями помогли сохранить его, и в 2000 году парк получил официальное разрешение на работу.

Уникальный парк, открытый для публики уже почти 30 лет Фото: Mapcarta

С тех пор "Запретный угол" продолжает развиваться, а восторженные отзывы на TripAdvisor только подтверждают его популярность. Посетители называют его "самым странным местом в мире" с "прекрасной атмосферой и исключительным персоналом". Однако стоит учитывать, что некоторые зоны могут показаться слишком пугающими для детей. К счастью, согласно информации на сайте, эти участки можно обойти.

Полное прохождение маршрута занимает около двух часов, и гости должны быть готовы к неожиданным сюрпризам. Администрация предупреждает: можно намокнуть – как из-за природных условий, так и благодаря неожиданным "ловушкам" на пути.

С наступлением весенне-летнего сезона "Запретный угол" вновь откроет свои двери для посетителей. Аттракцион будет работать ежедневно с 1 апреля по 31 октября, а в ноябре и декабре – только по выходным. Билеты уже доступны для бронирования.

Ранее Фокус сообщал, почему "самый маленький дом" в стране продают по цене роскошных апартаментов. Уникальный объект недвижимости в прошлом занимал пространство узкого переулка между двумя зданиями. За последние годы его цена существенно увеличилась.

Также стало известно, что удаленный остров удивляет туристов отсутствием машин. Запрет на транспортные средства помогает острову сохранить свою уникальную атмосферу и природную гармонию, привлекая тех, кто ищет уединение и покой вдали от шумных мегаполисов.