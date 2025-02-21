Користується успіхом: де розташоване "найдивніше місце у світі" (фото)

Унікальний парк відкритий для публіки вже майже 30 років. Він містить храм підземного світу, піраміди і незвичайні статуї. Загалом маршрут проходження займає близько двох годин.

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Власнику маєтку Tupgill Park у Йоркширських Долинах (Велика Британія), серу Коліну Армстронгу, і не снилося, що його володіння стануть місцем паломництва для тисяч туристів. Те, що починалося як приватна розвага з невеликим лісом, вежею і гротом, згодом перетворилося на знаменитий атракціон "Заборонений куточок", який сьогодні щорічно відвідують близько 150 000 осіб. Про це пише Express.

Цей унікальний парк, відкритий для публіки вже майже 30 років, відомий своєю химерною атмосферою. На відвідувачів чекають храм підземного світу, вушко голки, величезна піраміда з напівпрозорого скла, стежки, що ведуть у нікуди, і безліч незвичайних статуй. Це місце підкорює своєю загадковістю як дітей, так і дорослих.

Однак шлях до успіху був непростим. Лише через рік після відкриття "Заборонений кут" опинився під загрозою закриття через проблеми з дозволом на будівництво. Віддані шанувальники не залишилися осторонь: понад 2000 листів на захист атракціону і петиція з 10 000 підписами допомогли зберегти його, і 2000 року парк отримав офіційний дозвіл на роботу.

Унікальний парк, відкритий для публіки вже майже 30 років Фото: Mapcarta

Відтоді "Заборонений кут" продовжує розвиватися, а захоплені відгуки на TripAdvisor тільки підтверджують його популярність. Відвідувачі називають його "найдивнішим місцем у світі" з "прекрасною атмосферою і винятковим персоналом". Однак варто враховувати, що деякі зони можуть здатися занадто страшними для дітей. На щастя, згідно з інформацією на сайті, ці ділянки можна обійти.

Повне проходження маршруту займає близько двох годин, і гості мають бути готові до несподіваних сюрпризів. Адміністрація попереджає: можна намокнути — як через природні умови, так і завдяки несподіваним "пасткам" на шляху.

З настанням весняно-літнього сезону "Заборонений кут" знову відкриє свої двері для відвідувачів. Атракціон працюватиме щодня з 1 квітня до 31 жовтня, а в листопаді та грудні — тільки у вихідні. Квитки вже доступні для бронювання.

Раніше Фокус повідомляв, чому "найменший будинок" у країні продають за ціною розкішних апартаментів. Унікальний об'єкт нерухомості в минулому займав простір вузького провулка між двома будівлями. За останні роки його ціна істотно збільшилася.

Також стало відомо, що віддалений острів дивує туристів відсутністю машин. Заборона на транспортні засоби допомагає острову зберегти свою унікальну атмосферу і природну гармонію, приваблюючи тих, хто шукає усамітнення і спокій далеко від галасливих мегаполісів.