Байдак "как на выпускном", ведущие — котята из "Шрека": мемы о Нацотборе-2025 (фото)

Украинцы пошутили об одежде Байдака на церемонии, прокомментировали образ Джамалы, сравнив ее перчатки с популярным хозяйственным атрибутом, и нашли сходство между ведущими и котятами из "Шрека".

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Завершился Национальный отбор на "Евровидение-2025": голосование закончилось, победитель определен, а социальные сети всколыхнула волна новых шуток. Украинцы традиционно не остаются в стороне от громких событий и активно создают мемы. Фокус создал подборку самых популярных шуток о нынешнем Нацотборе.

В этом году настоящей звездой Нацотбора стал один из ведущих события Василий Байдак. Его активность в роли ведущего и одежда привлекли много внимания среди зрителей: украинцы пошутили о костюме, сравнив его с одеждой "старшего брата на выпускной".

Х | Байдак на Нацотборе

Х | Байдак

Украинцам настолько понравился Байдак во время церемонии, что они хотели за него проголосовать.

Сообщение из сети Х

Также зрители сравнили активность Байдака и другого ведущего, Тимура Мирошниченко, намекнув, что Василий энергичнее своего коллеги.

X | Байдак и Мирошниченко

Внимание зрителей Нацотбора привлек также образ певицы Джамалы. Украинцы пошутили о ее розовых перчатках, найдя сходство ее аксессуара с популярным хозяйственным атрибутом.

X | Джамала на Нацотборе

В общем ведущие Нацотбора на Евровидение-2025 привлекли больше всего внимания среди пользователей. Их даже сравнили с тремя котятами из популярного мультфильма "Шрек".

Сообщение из сети Х

На финале Нацотбора появился и бывший шоумен Сергей Притула, который вышел на сцену вместе с Машей Ефросининой. У них была благотворительная миссия — сбор средств на разминирование. Притула выразил ностальгию по конкурсу и вспомнил о бывшем участниках события, что также вызвало шутки среди украинцев.

Х | Сообщение о Притуле

Пошутили украинцы и об образах танцоров Абие. Их одежду сравнили с нарядами персонажей известного телесериала "Игра в кальмара".

Шутка про танцоров Абие

Не обошлось и без шуток о том, как обычно происходит Нацотбор на Евровидение.

Х | шутка о Нацотборе

Напомним, победителем Нацотбора стала группа Ziferblat, которая получила максимальные 10 баллов по оценкам зрителей. Группа получила кубок в форме сердца, сообщал Фокус вечером 8 февраля.

Ранее Фокус взял интервью у участников группы Ziferblat. Журналисты узнали о конфликтах между исполнителями, семейном деле и вообще об их второй попытке ворваться на Евровидение. Об этом общались 5 февраля.