Байдак "мов на випускному", ведучі – кошенята зі "Шрека": меми про Нацвідбір-2025 (фото)

Українці пожартували про одяг Байдака на церемонії, прокоментували образ Джамали, порівнявши її рукавички з популярним господарським атрибутом, та знайшли схожість між ведучими та кошенятами зі "Шрека".

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Завершився Національний відбір на "Євробачення-2025": голосування скінчилося, переможця визначено, а соціальні мережі сколихнула хвиля нових жартів. Українці традиційно не залишаються осторонь гучних подій та активно створюють меми. Фокус створив добірку найпопулярніших жартів про цьогорічний Нацвідбір.

Цього року справжньою зіркою Нацвідбору став один із ведучих події Василь Байдак. Його активність у ролі ведучого та одяг привернули багато уваги серед глядачів: українці пожартували про костюм, порівнявши його з одягом "старшого брата на випускний".

Х | Байдак на Нацвідборі

Х | Байдак

Українцям настільки сподобався Байдак під час церемонії, що вони хотіли за нього проголосувати.

Допис із мережі Х

Також глядачі порівняли активність Байдака та іншого ведучого, Тімура Мірошніченка, натякнувши, що Василь енергійніший від свого колеги.

X | Байдак та Мірошніченко

Увагу глядачів Нацвідбору привернув також образ співачки Джамали. Українці пожартували про її рожеві рукавички, знайшовши схожість її аксесуару із популярним господарським атрибутом.

X | Джамала на Нацвідборі

Загалом ведучі Нацвідбору на Євробачення-2025 привернули найбільше уваги серед користувачів. Їх навіть порівняли із трьома кошенятами з популярного мультфільму "Шрек".

Допис із мережі Х

На фіналі Нацвідбору з’явився і колишній шоумен Сергій Притула, який вийшов на сцену разом із Машею Єфросиніною. У них була благодійна місія – збір коштів на розмінування. Притула висловив ностальгію за конкурсом і згадав про колишній учасників події, що також викликало жарти серед українців.

Х | Допис про Притулу

Пожартували українці і про образи танцюристів Абіє. Їхній одяг порівняли із вбранням персонажів відомого телесеріалу "Гра в кальмара".

Х | жарт про танцівників Абіє

Не обійшлося і без жартів про те, як зазвичай відбувається Нацвідбір на Євробачення.

Х | жарт про Нацвідбір

Нагадаємо, переможцем Нацвідбору став гурт Ziferblat, який отримав максимальні 10 балів за оцінками глядачів. Гурт отримав кубок у формі серця, повідомляв Фокус увечері 8 лютого.

Раніше Фокус взяв інтерв’ю в учасників гурту Ziferblat. Журналісти довідалися про конфлікти між виконавцями, сімейну справу та загалом їхню другу спробу увірватися на Євробачення. Про це спілкувалися 5 лютого.