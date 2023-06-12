Культура майя: ритуальные подношения обнаружены в Ушмале (фото)

В Мексике обнаружены сосуды, в которых, по мнению археологов, находилась священная жидкость для богов.

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Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) во время раскопок обнаружили ритуальные подношения в городе майя Ушмаль, сообщает Heritagedaily.

В ходе раскопок были обнаружены предметы быта позднеклассического периода (750–900 гг. н. э.), состоящие из чаши-треножника и четырех сосудов.

Открытие было сделано в строении 26 архитектурной группы, известной как Эль Паломар (Дом голубей), во время работ по консервации под руководством археолога Хосе Хучима Эрреры.

По словам Эрреры, расположение четырех сосудов напоминает о четырех углах Вселенной и четырех сторонах света, в которых находилась священная жидкость для богов.

Сосуды включают рифленый горшок с короткой шейкой, соответствующий позднему классическому периоду, а остальные относятся к типу посуды Муна из терминальной классики (900–1100 гг. Н.э.). Полихромная чаша-тренога служила вместилищем, которое, возможно, символизировало космос и гармоническую непрерывность Вселенной.

Ученые, путем проведения лабораторных анализов, смогут определить, содержат ли найденные предметы какие-либо остатки пищи или органические материалы.

СПРАВКА: Ушмаль был городом майя, расположенным в районе Пуук на востоке полуострова Юкатан в Мексике. Большинство крупных строительных работ в городе проводились, когда Ушмаль был столицей позднеклассического государства майя примерно с 850 по 925 год нашей эры.

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