Адски жаркая гонка. Человечество исчерпает "углеродный бюджет" быстрее, чем Земля нагреется на 1,5°C

Новое исследование показывает, что несмотря на обещания правительств наша планета нагревается куда быстрее, чем мы рассчитывали.

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Годами ученые твердят, что человечеству необходимо снизить выбросы парниковых газов, чтобы остановить глобальное потепление на отметке в 1,5 °C. Однако теперь исследователи уверены, нам следует работать еще усерднее, ведь несмотря на все заверения правительств и попытки сдержать потепление, Земля нагревается быстрее, чем мы рассчитывали, пишет Space.

Новое исследование было представлено на прошлой неделе во время подготовительного совещания к Конференции ООН по изменению климата 2023 года, которая состоится в конце текущего года в ОАЭ. Результаты отчета свидетельствуют о том, что за последние годы, несмотря на все усилия правительств, темпы потепления планеты лишь ускорились в последние годы.

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Анализ данных показывает, что с 2010 по 2019 годы глобальные температуры повысились в среднем на 1,07 °C, а среднее повышение за последнее десятилетие, с 2013 по 2022) и вовсе составило 1,14 °C. Такие результаты свидетельствуют о том, что темпы антропогенного изменения климата ускоряются более чем на 0,2 °C за десятилетие. Исследователи полагают, что основной причиной столь быстрого роста является растущий уровень антропогенных выбросов парниковых газов.

Исследование показывает, что последние 10 лет человечество ежегодно выбрасывает в атмосферу планеты около 54 гигатонн углекислого газа, основным источником которого являются различные виды промышленной деятельности. Неспособность обуздать эти выбросы означает, что теперь человечество может высвободить еще около 250 гигатонн углекислого газа, прежде чем глобальное потепление достигнет предела в 1,5 °C.

Предыдущая оценка проводилась в 2020 году, и тогда исследователи обнаружили, что в "бюджете" человечества осталось чуть более 500 гигатонн углекислого газа для достижения порогового значения. Тогда исследователи предположили, что мир исчерпает этот "допустимый бюджет" менее чем за 5 лет.

По словам профессора Пирса Форстера, директора Центра климатических исследований Пристли в Университете Лидса, если человечество не хочет, чтобы цель в 1,5 °C "оказалась в зеркале заднего вида", нам следует работать быстрее и усерднее над снижением количества парниковых выбросов.

Исследователи отмечают, что полученные ими данные являются "тревожным сигналом" и подчеркивают, что с каждым небольшим повышением средней глобальной температуры Земли в мире становится все более уязвимым перед климатическими бедствиями, такими как засухи, наводнения и тропические штормы.

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