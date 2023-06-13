Пекельно спекотна гонка. Людство вичерпає "вуглецевий бюджет" швидше, ніж Земля нагріється на 1,5°C

Нове дослідження показує, що попри обіцянки урядів, наша планета нагрівається швидше, ніж ми розраховували.

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Роками вчені стверджують, що людству необхідно знизити викиди парникових газів, щоб зупинити глобальне потепління на позначці 1,5 °C. Однак тепер дослідники впевнені, нам слід працювати ще старанніше, адже попри всі запевнення урядів та спроби стримати потепління Земля нагрівається швидше, ніж ми розраховували, пише Space.

Нове дослідження було представлене минулого тижня під час підготовчої наради до Конференції ООН зі зміни клімату 2023 року, яка відбудеться наприкінці поточного року в ОАЕ. Результати звіту свідчать, що за останні роки, попри всі зусилля урядів, темпи потепління планети лише прискорилися.

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Аналіз даних показує, що з 2010 по 2019 роки глобальні температури підвищилися у середньому на 1,07 °C, а середнє підвищення за останнє десятиліття (з 2013 по 2022) взагалі склало 1,14 °C. Такі результати свідчать, що темпи антропогенної зміни клімату прискорюються більш ніж на 0,2 °C за десятиліття. Дослідники вважають, що основною причиною такого швидкого зростання є рівень антропогенних викидів парникових газів, що зростає.

Дослідження показує, що останні 10 років людство щорічно викидає в атмосферу планети близько 54 гігатонн вуглекислого газу, основним джерелом якого є різні види промислової діяльності. Нездатність приборкати ці викиди означає, що тепер людство може вивільнити ще близько 250 гігатонн вуглекислого газу, перш ніж глобальне потепління досягне межі 1,5 °C.

Попередня оцінка проводилася у 2020 році, і тоді дослідники виявили, що у "бюджеті" людства залишилося трохи більше ніж 500 гігатонн вуглекислого газу для досягнення порогового значення. Тоді дослідники припустили, що світ вичерпає цей "допустимий бюджет" менш ніж за 5 років.

За словами професора Пірса Форстера, директора Центру кліматичних досліджень Прістлі в Університеті Лідса, якщо людство не хоче, щоб ціль в 1,5 °C "залишилася у дзеркалі заднього виду", нам слід працювати швидше та старанніше над зниженням кількості парникових викидів.

Дослідники зазначають, що отримані ними дані є "тривожним сигналом" і наголошують, що з кожним невеликим підвищенням середньої глобальної температури Землі світ стає все більш уразливим перед кліматичними лихами, зокрема посухами, повенями і тропічними штормами.

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