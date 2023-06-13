Матриархат в действии. Капитан, чья лодка дважды подверглась атаке косаток, назвал причину нападений

Моряки дважды столкнулись со стаей убийц-китов за последние три года, и в последний раз тактика косаток существенно изменилась.

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Вот уже несколько лет стая косаток держит Гибралтарский пролив в страхе — киты-убийцы начали нападать на яхты еще в 2019 году и продолжают до сих пор. Ранее косатки лишь повреждали лодки, а затем скрывались в неизвестном направлении, однако теперь их тактика изменилась — порой они продолжают преследовать судна, даже когда они уже повреждены, пишет Futurism.

По словам капитана Дэна Криза, он с командой уже дважды столкнулся со стаей китов-убийц, которые орудуют в Гибралтарском проливе. В первый раз это произошло в 2020 году, тогда их судно стало одним из первых, которые подверглись нападению китов.

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Криз вспоминает, что им нужно было перегнать яхту через Гибралтарский пролив, когда их лодку окружила стая из 8 косаток. Киты-убийцы начали толкать лодку и это продолжалось около часа. Любопытно, но тогда моряки слышали, как косатки общаются между собой под водой. Нападение прекратилось, когда оба руля были сломаны.

История повторилась в 2023 году. Криз вспоминает, что они почувствовали нечто вроде волны, однако быстро поняли, что это вовсе не океан, а косатки. На этот раз китам-убийцам не потребовалось много времени, чтобы вывести оба руля из строя — в общей сложности на это ушло около 15 минут.

Моряки вспоминают, что после атаки косатки удалились от лодки, однако одна взрослая особь вернулась через пару минут — Криз с командой поняли, что под лодкой остался небольшой кусочек стекловолокна и косатка попросту хотела закончить работу. Еще одним отличием нападения стало то, что на этот раз они не проронили ни звука — моряки считают, что за эти три года киты-убийцы существенно улучшили свою тактику.

Отметим, что существует множество теорий, объясняющих нападение косаток — в основе большинства из них лежит взрослая самка. Согласно одной из них, эта косатка когда-то была ранена рулем лодки и теперь, похоже, пытается отомстить за нанесенные ей увечья.

Криз также отмечает, что, по его мнению, эта стая китов-убийц "точно знает, что делает". Во-первых, в обоих нападениях они атаковали лишь рули и не трогали ничего другого. Во-вторых, стая косаток удалялась сразу после того, как рули были уничтожены. Однако капитан Криз также не входит в число людей, которые считают, что косатки должны быть уничтожены или изгнаны с этой территории. Он отмечает, главное, что должны понять люди: "это мы на их территории". А потому желаем мы того или нет, нам придется считаться с этими обитателями морей.

Ранее Фокус писал о том, почему косатки объединяются, чтобы топить лодки и где они этому научились.