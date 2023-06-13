Матріархат у дії. Капітан, чий човен двічі зазнав атаки косаток, назвав причину нападів

Моряки двічі зіткнулися зі зграєю вбивць-китів за останні три роки, і востаннє тактика косаток суттєво змінилася.

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Ось уже кілька років зграя косаток тримає Гібралтарську протоку в страху — кити-вбивці почали нападати на яхти ще у 2019 році і продовжують досі. Раніше косатки лише пошкоджували човни, а потім втікали у невідомому напрямку, проте тепер їхня тактика змінилася — часом вони продовжують переслідувати судна, навіть коли вони вже пошкоджені, пише Futurism.

За словами капітана Дена Криза, він із командою вже двічі зіткнувся зі зграєю китів-вбивць, які орудують у Гібралтарській протоці. Вперше це сталося у 2020 році, тоді їхнє судно стало одним із перших, які зазнали нападу китів.

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Криз згадує, що їм потрібно було перегнати яхту через Гібралтарську протоку, коли їхній човен оточила зграя з 8 косаток. Кити-вбивці почали штовхати човен і це тривало близько години. Цікаво, але тоді моряки чули, як косатки спілкуються між собою під водою. Напад припинився, коли обидва керма були зламані.

Історія повторилася у 2023 році. Криз згадує, що вони відчули щось на кшталт хвилі, проте швидко зрозуміли, що це зовсім не океан, а косатки. Цього разу китам-вбивцям не знадобилося багато часу, щоб вивести обидва керма з ладу — на це пішло близько 15 хвилин.

Моряки згадують, що після атаки косатки відпливли від човна, проте одна доросла особина повернулася за кілька хвилин — Криз із командою зрозуміли, що під човном залишився невеликий шматочок скловолокна і косатка просто хотіла закінчити роботу. Ще однією відмінністю нападу стало те, що цього разу вони не промовили жодного звуку — моряки вважають, що за ці три роки кити-вбивці суттєво покращили свою тактику.

Зазначимо, що є безліч теорій, які пояснюють напад косаток — в основі більшості лежить доросла самка. Згідно з однією з них, ця косатка колись була поранена кермом човна і тепер, схоже, намагається помститися за завдані їй каліцтва.

Криз також зазначає, що, на його думку, ця зграя китів-вбивць "точно знає, що робить". По-перше, в обох нападах вони атакували лише кермо і не чіпали нічого іншого. По-друге, зграя косаток віддалялася відразу після того, як керма були знищені. Однак капітан Криз також не входить до групи людей, які вважають, що косатки повинні бути знищені або вигнані з цієї території. Він зазначає, головне, що мають зрозуміти люди: "це ми на їхній території". А тому бажаємо ми того чи ні, нам доведеться зважати на цих мешканців морів.

Раніше Фокус писав про те, чому косатки об'єднуються, щоб топити човни й де вони цьому навчилися.