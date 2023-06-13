Древняя музыка: как уникальные костяные флейты имитировали крики хищников

Недавние раскопки, проведенные в Айн Малаха, древнем поселении натуфийской культуры, принесли коллекцию из семи аэрофонов, изготовленных из длинных костей крыльев птиц.

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Исследование проливает свет на назначение этих костяных флейт, предполагая, что они были изготовлены более 12 000 лет назад, чтобы имитировать выразительные крики хищников. Исследователи предполагают несколько возможных функций этих флейт, среди которых коммуникация, привлечение добычи во время охотничьих экспедиций и, возможно, даже музыкальное самовыражение, пишет HeritageDaily.

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Эта находка является первым задокументированным примером искусственного воспроизведения птичьих звуков в условиях палеолита, что делает аэрофоны из Айн Малаха чрезвычайным археологическим открытием.

При более близком рассмотрении было замечено, что в тех случаях, когда эпифиз (конечная часть кости) оставался неповрежденным, он также был перфорирован, чтобы служить либо мундштуком, либо дистальным концом флейты. Примечательно, что исследователи обнаружили дополнительные отметки на трех костях, такие как насечки или небольшие параллельные надрезы, которые, как представляется, стратегически расположены возле отверстий для пальцев, что потенциально указывает на размещение пальцев во время использования инструмента.

Большинство аэрофонов были тщательно вырезаны из костей евразийского чирка (Anas crecca) и евразийской лысухи (Fulica atra). Тщательно проанализировав частоты, которые издают эти костяные флейты, ученые предполагают, что они были специально разработаны для воспроизведения четких звуков пустельги обыкновенной и ястреба-тетеревятника, двух высокоценных хищников того времени.

Вывод исследования свидетельствует, что развитие музыки во время перехода к аграрному обществу, переломного периода, обозначенного растущей социокультурной сложностью, было более многогранным, чем считалось ранее.

Исследование акустики в натуфийской культуре предлагает свежий взгляд на эту важную главу в истории человечества, расширяя наше понимание различных аспектов, которые формировали жизнь наших предков в эту эпоху.

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