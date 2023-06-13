Древня музика: як унікальні кістяні флейти імітували крики хижаків

Нещодавні розкопки, проведені в Айн Малаха, стародавньому поселенні натуфійської культури, принесли колекцію з семи аерофонів, виготовлених з довгих кісток крил птахів.

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Дослідження проливає світло на призначення цих кістяних флейт, припускаючи, що вони виготовлені понад 12 000 років тому, щоб імітувати виразні крики хижаків. Дослідники припускають кілька можливих функцій цих флейт, серед яких комунікація, приваблення здобичі під час мисливських експедицій і, можливо, навіть музичне самовираження, пише HeritageDaily.

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Ця знахідка є першим задокументованим прикладом штучного відтворення пташиних звуків в умовах палеоліту, що робить аерофони з Айн Малаха надзвичайним археологічним відкриттям.

У тих випадках, коли епіфіз (кінцева частина кістки) залишався неушкодженим, він також перфорований, щоб слугувати або мундштуком, або дистальним кінцем флейти. Примітно, що дослідники виявили додаткові позначки на трьох кістках, такі як насічки або невеликі паралельні надрізи, які, як видається, стратегічно розташовані біля отворів для пальців, що потенційно вказує на розміщення пальців під час використання інструменту.

Більшість аерофонів ретельно вирізана з кісток Чирянки Малої (Anas crecca) та Лиски звичайної (Fulica atra). Детальніше проаналізувавши частоти, які видають ці кістяні флейти, вчені припускають, що вони спеціально розроблені для відтворення чітких звуків пустельги звичайної та яструба-тетерев'ятника, двох високоцінних хижаків того часу.

Висновок дослідження свідчить, що розвиток музики під час переходу до аграрного суспільства, переломного періоду, позначеного кожен раз більшою соціокультурною складністю, набагато багатограннішим, ніж вважалося раніше.

Дослідження акустики в натуфійській культурі пропонує свіжий погляд на цю важливу главу в історії людства, розширюючи наше розуміння різноманітних аспектів, які формували життя наших предків у цю епоху.

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